Du học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn cầu của quỹ khuyến học Hàn Quốc

Ông Lee Jeong Yeol, Giám đốc Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung Hàn Quốc trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Ngày 5/11, Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung trực thuộc Tập đoàn hy-Paldo đã tổ chức Lễ trao học bổng toàn cầu Wooduk năm 2025, với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, trường đại học và hơn 100 sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam và Uzbekistan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lee Jung Yeol - Chủ tịch Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung, cho biết học bổng được xây dựng dựa trên di sản và triết lý nhân văn của cố Chủ tịch Yoon Duk Byung, nhà sáng lập tập đoàn.

“Việc nuôi dưỡng nhân tài toàn cầu là nền tảng thúc đẩy hợp tác và thịnh vượng chung giữa Hàn Quốc, Việt Nam và Uzbekistan," ông Lee nhấn mạnh.

Năm nay, Quỹ trao 45 suất học bổng với trị giá mỗi suất 3 triệu won (khoảng 2.100 USD) dành cho sinh viên quốc tế đang theo học tại Hàn Quốc, trong đó sinh viên Việt Nam và Uzbekistan chiếm đa số. Đây là năm thứ 3 liên tiếp chương trình được tổ chức, với tổng cộng gần 100 sinh viên đã được nhận hỗ trợ kể từ khi khởi động năm 2023.

Ông Lee Jeong Yeol cho biết Quỹ học bổng Wooduk không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn khuyến khích sinh viên trở thành “cầu nối hữu nghị” giữa Việt Nam, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Ông nêu rõ: “Mỗi sinh viên được chọn sẽ tiếp tục nhận học bổng hằng năm cho đến khi tốt nghiệp, miễn là duy trì kết quả học tập tốt và tinh thần trách nhiệm cao."

Đại diện sinh viên Việt Nam nhận học bổng Nghiêm Phương Dung - du học sinh trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul (SeoulTech), chia sẻ: “Học bổng này không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa, nghệ thuật, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc."

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc phỏng vấn sinh viên Lê Thị Thùy Linh, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Quốc gia Chonnam. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Em Lê Thị Thùy Linh - sinh viên năm thứ hai trường Đại học Quốc gia Chonnam, cũng bày tỏ: “Tôi sẽ nỗ lực học tập, tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng, xứng đáng với niềm tin mà Quỹ đã trao."

Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung được thành lập năm 2010 và cho đến nay đã hỗ trợ gần 1.500 cá nhân cùng các tổ chức với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ won. Quỹ hoạt động phi lợi nhuận, tập trung vào giáo dục và y học, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác nhân văn giữa các quốc gia.

Tập đoàn hy-Paldo đang vận hành 2 nhà máy tại Việt Nam là Paldo Vina ở Phú Thọ và Tây Ninh, cùng với văn phòng đại diện tại Uzbekistan.

Lễ trao học bổng kết thúc bằng phần chụp ảnh lưu niệm và tiệc trưa giao lưu, khẳng định cam kết của tập đoàn hy-Paldo trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ toàn cầu và xây dựng nền tảng hợp tác bền vững giữa 3 quốc gia.