Du học sinh sắp không được đưa con cái, bạn đời cùng sang Australia

Sinh viên Đại học công nghệ Swinburne, Australia. Ảnh: Swinburne University of Technology.

Theo Reuters, ngày 17/9, truyền thông Australia đưa tin nước này sẽ không cho phép sinh viên quốc tế đưa bạn đời và con cái sang cùng trong thời gian du học. Các quy định với người di cư tạm thời muốn chuyển đổi thị thực cũng sẽ bị siết chặt.

Thông tin được đưa ra trước bài phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke về những thay đổi trong chính sách nhập cư. Đài truyền hình ABC News dẫn nguồn tin riêng cho biết trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke dự kiến thông báo mục tiêu giảm số lượng nhập cư ròng từ mức 300.000 xuống còn 225.000 người vào năm 2028.

Theo quy định hiện hành, người phụ thuộc (vợ/chồng) của du học sinh được phép làm việc tại Australia với số giờ phụ thuộc vào chương trình học của sinh viên. Du học sinh cũng được phép đưa theo con dưới 18 tuổi.

Nếu được áp dụng, quy định mới sẽ đánh dấu bước siết đáng kể đối với diện thị thực du học và người phụ thuộc.

Động thái thắt chặt của chính phủ diễn ra trong bối cảnh đảng cánh hữu One Nation đề xuất cắt giảm 750.000 người nhập cư tạm thời trong 3 năm để "giảm tải" cho người dân bản địa. Đảng này theo đuổi đường lối "Australia là trên hết", đặt mục tiêu đưa mức nhập cư ròng về mốc 130.000 người/năm sau giai đoạn 3 năm, kèm cơ chế rà soát định kỳ hàng năm.

Sau khi kết thúc hạn chế do đại dịch Covid-19 vào tháng 2/2022, lượng người nhập cư vào Australia tăng mạnh, chủ yếu là du học sinh, khách du lịch kết hợp làm việc và lao động ngắn hạn có tay nghề.

Dù đã giảm dần trong hai năm qua, nhiều chỉ trích cho rằng quy mô người nhập cư vẫn tạo áp lực lớn lên hệ thống nhà ở, hạ tầng giao thông và gia tăng căng thẳng xã hội.

Dữ liệu chính thức cho thấy tính đến ngày 30/6/2025, Australia ghi nhận 306.000 người nhập cư ròng, trong đó du học sinh chiếm hơn 50%. Con số này đã giảm đáng kể so với mốc 429.000 người của năm 2024 và đỉnh điểm 518.000 người ghi nhận vào năm 2023.

Theo thống kê công bố hồi tháng 4 của Bộ Giáo dục Australia, số du học sinh Việt Nam tại nước này là 36.595, giảm 2,7% so với năm trước và xếp thứ 4 về số lượng.