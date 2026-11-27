Du học sinh tại Hàn Quốc có thể không được làm thêm nếu tiếng Hàn không đủ giỏi. Ảnh: Pexels.

Korea Times cho biết Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang xem xét đề xuất này cùng kế hoạch rút ngắn thời gian lưu trú sau tốt nghiệp đối với những người có năng lực tiếng Hàn hạn chế.

Siết điều kiện làm thêm, lưu trú sau tốt nghiệp

Theo dự thảo mới nhất, sinh viên không đáp ứng yêu cầu tiếng Hàn sẽ không còn được hưởng quyền làm thêm tối đa 10 giờ mỗi tuần như hiện nay. Đồng thời, trình độ tiếng Anh cũng không còn được xem là điều kiện đủ để sinh viên quốc tế được phép làm việc.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc rà soát chính sách thu hút sinh viên nước ngoài. Đặc biệt, một số trường đại học bị cho là tuyển sinh bằng những lời quảng cáo hấp dẫn về cơ hội làm thêm, thậm chí cam kết bảo đảm việc làm, thay vì chú trọng chất lượng đào tạo.

Tính đến tháng 4/2026, Hàn Quốc có 307.464 sinh viên quốc tế, vượt mục tiêu 300.000 người vào năm 2027. Nếu tính thêm khoảng 30.000 sinh viên tốt nghiệp đang tìm kiếm việc làm, tổng số người nước ngoài thuộc nhóm này lên gần 400.000.

Tại diễn đàn chính sách do Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc tổ chức hôm 26/11, ông Yong Chang-sig, Phó giám đốc bộ phận thị thực và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp, cho biết cơ quan này không thấy cần thiết phải cho sinh viên theo học chương trình bằng tiếng Anh làm thêm nếu mục tiêu chính của họ là lấy bằng hoặc tiếp tục học ở nước ngoài.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc làm thêm, năng lực tiếng Hàn còn có thể trở thành yếu tố quyết định thời gian lưu trú sau tốt nghiệp theo visa D-10 dành cho người tìm việc. Hiện, visa này cho phép sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện ở lại Hàn Quốc tối đa 3 năm.

Những người có khả năng sử dụng tiếng Hàn và tìm được việc làm có thể được cấp thời gian lưu trú 3 năm. Ngược lại, sinh viên không tham gia học tập và không cải thiện năng lực tiếng Hàn sẽ không được bảo đảm thời gian lưu trú tối đa này.

Bộ Tư pháp cũng xem xét điều chỉnh yêu cầu tài chính đối với người xin visa du học theo hướng nới lỏng cho những người có trình độ tiếng Hàn tốt và siết chặt đối với nhóm có năng lực ngôn ngữ thấp.

Trong khi Bộ Tư pháp chú trọng năng lực ngôn ngữ và khả năng tìm việc, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng muốn tăng trách nhiệm của các trường đại học đối với chất lượng đào tạo sinh viên quốc tế. Cơ quan này từng phát hiện một số trường quảng cáo chương trình chỉ yêu cầu học một ngày mỗi tuần, những ngày còn lại sinh viên có thể dành cho việc làm thêm.

Du học sinh Hàn Quốc có thể bị siết cơ hội làm thêm. Ảnh: Yonhap.

Du học sinh lo chi phí, Hàn Quốc giảm sức hút

Các chuyên gia nhập cư nhìn nhận việc tăng yêu cầu tiếng Hàn có thể giúp sinh viên quốc tế hòa nhập tốt hơn và tăng cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cũng có thể tạo ra những hệ quả ngoài dự kiến, đặc biệt với nhóm sinh viên học bằng tiếng Anh hoặc các ngành STEM vốn ít có động lực học tiếng Hàn.

GS.LS Kim Beom-su tại Đại học Hanyang cho rằng việc sử dụng năng lực tiếng Hàn làm thước đo khả năng hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc là hợp lý trong bối cảnh nước này chuyển từ chính sách nhập cư tạm thời sang hướng khuyến khích định cư lâu dài. Dù vậy, ông cảnh báo những sinh viên không đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ có thể chuyển sang làm việc trái phép, khiến việc kiểm soát càng khó hơn.

Sinh viên quốc tế cũng bày tỏ lo ngại những quy định mới sẽ làm tăng áp lực tài chính, đặc biệt với người không có học bổng và phụ thuộc vào thu nhập từ việc làm thêm để trang trải học phí, sinh hoạt.

Laylo Akmalova, sinh viên người Uzbekistan tại Đại học Korea, cho rằng chính sách có thể ảnh hưởng nhiều nhất đến nhóm sinh viên không nhận được học bổng. Cô đề xuất tạo cơ hội cho sinh viên làm những công việc không đòi hỏi trình độ tiếng Hàn cao.

“Nếu việc làm thêm ở Hàn Quốc trở nên khó khăn hơn, một số sinh viên có thể quyết định ngay từ đầu là không đến đây nữa”, Akmalova nói.

Trong khi đó, Adriana Kamarudin, sinh viên người Malaysia tại Đại học Nữ sinh Ewha, cho rằng yêu cầu tiếng Hàn nên được điều chỉnh tùy theo tính chất công việc. Nữ sinh nói mức độ tiếng Hàn nhất định là điều cần thiết đối với công việc liên quan dịch vụ khách hàng hoặc hướng dẫn an toàn, nhưng cấm toàn bộ việc làm thêm chỉ vì sinh viên không đạt một tiêu chuẩn ngôn ngữ nhất định là quá nghiêm khắc.

Việc làm thêm không chỉ giúp sinh viên trang trải học phí và chi phí sinh hoạt mà còn tạo cơ hội thực hành tiếng Hàn. Geoffrey Chen, học viên đang học tại Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Korea, cũng đề nghị chính phủ tăng tính linh hoạt và đầu tư vào giáo dục ngôn ngữ thay vì hạn chế việc làm.

Ông cho rằng trình độ tiếng Hàn cần thiết có thể khác nhau tùy lĩnh vực học tập và tính chất công việc. Chính phủ nên cân nhắc các kỹ năng, tiềm năng đa dạng của sinh viên khi quyết định thời gian lưu trú sau tốt nghiệp, thay vì áp dụng một tiêu chuẩn chung cho tất cả.