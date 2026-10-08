Du học sinh có thể phải tốn tới 70.000 USD nếu muốn làm việc tại Mỹ

Mỹ đề xuất mức phí 70.000 USD đối với du học sinh tìm kiếm việc làm theo chương trình OPT và 30.000 USD cho việc gia hạn.(Nguồn: TN Innovations)

Reuters cho hay, các sinh viên không định cư sở hữu thị thực F-1 sẽ phải trả 70.000 USD cho cơ sở đào tạo thực hành, được gọi là Đào tạo Thực tế Tùy chọn (OPT), và 30.000 USD cho bất kỳ đợt đào tạo công việc bổ sung nào.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, các quy định mới nhằm “chống gian lận, tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư và bảo vệ lao động Mỹ”.

Theo hệ thống OPT, sinh viên nước ngoài có thể tham gia đào tạo công việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học cũng như trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi tốt nghiệp, với khoản phụ cấp bổ sung cho những người có bằng cấp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Những người đăng ký hiện dự kiến phải trả khoảng 500 USD.

Các chương trình đào tạo như vậy thường đóng vai trò là cầu nối cho sinh viên tìm kiếm việc làm theo thị thực H-1B, loại thị thực mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang hướng tới việc tăng phí.

Trong nhiều thập kỷ, chương trình thị thực H-1B đã tạo điều kiện cho các kỹ sư và nhà khoa học trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, biến nhiều năm học tập tại các trường đại học Mỹ thành những công việc có thu nhập cao và thường trú tại Mỹ. Các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ cũng phụ thuộc phần lớn vào những nguồn lao động này để tuyển dụng cho các vị trí cần tay nghề cao.