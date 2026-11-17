Dù vẫn giữ vững vị thế là điểm đến du học hàng đầu thế giới, giáo dục đại học Mỹ đang đối mặt với làn sóng giảm nhiệt rõ rệt khi lượng sinh viên quốc tế mới nhập học sụt giảm gần 18%. Đi ngược lại xu hướng chung này, số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng, xác lập mức cao kỷ lục mới.

Nhiều hội thảo du học Mỹ được tổ chức thu hút phụ huynh và sinh viên Việt Nam; cho thấy nhu cầu du học Mỹ của sinh viên Việt không giảm trước tình hình thắt chặt visa và chi phí du học tăng.

Số sinh viên quốc tế mới đến Mỹ giảm gần 18%

Theo báo cáo Open Doors 2026 do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) công bố ngày 16/11, có hơn 1,14 triệu (1.146.163) sinh viên quốc tế theo học tại các đại học Mỹ trong năm học 2025-2026, giảm 2,7% so với năm trước.

Đáng chú ý, mức giảm sâu nhất rơi vào nhóm sinh viên mới nhập học lần đầu với mức sụt giảm 18%, còn 228.123 người. Dù tổng quy mô sinh viên đang học và tham gia đào tạo thực hành sau tốt nghiệp (OPT) vẫn duy trì trên mốc 1,1 triệu, cú sụt giảm ở nhóm tân sinh viên cho thấy các trường Mỹ đang gặp thách thức lớn trong việc thu hút nguồn tuyển mới.

Xét theo bậc học, sự suy giảm thể hiện rõ nhất ở bậc sau đại học khi giảm 13%, còn 423.078 người. Trong đó, nhóm học thạc sĩ lao dốc 22%, trái ngược với đà tăng nhẹ 3% của nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ở bậc đại học, quy mô sinh viên gần như đi ngang với 356.165 người (giảm 0,3%).

Về cơ cấu quốc gia, Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục là hai nguồn cung du học sinh lớn nhất cho Mỹ, lần lượt đạt 339.435 và 254.458 người, nhưng đều ghi nhận mức giảm tương ứng 6,5% và 4,3%.

Lý giải cho sự giảm nhiệt này, khảo sát mùa thu 2026 của IIE trên 809 đại học Mỹ cho thấy, nhóm các trường bị sụt giảm tuyển sinh đã chỉ ra những rào cản hàng đầu gồm:

- 88% do vướng mắc quy trình xin thị thực;

- 70% do các hạn chế đi lại;

- 60% do sinh viên chuyển hướng sang quốc gia khác;

- 45% do áp lực chi phí học tập.

Cũng theo khảo sát này, tổng lượng sinh viên quốc tế tại các trường tham gia tiếp tục giảm 9% trong mùa thu 2026, riêng nhóm tân sinh viên giảm 15%. Dù mới là dữ liệu sơ bộ cho năm học 2026-2027, kết quả này cho thấy làn sóng sụt giảm du học sinh tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Việt Nam góp mặt trong nhóm quốc gia đạt mức cao kỷ lục

Trái ngược sự suy giảm của bức tranh toàn cảnh, Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Thống kê Open Doors 2026 cho thấy có 27.257 sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ trong năm học 2025-2026, tăng 6,5% so với mức 25.584 người của năm trước đó.

Với quy mô này, Việt Nam giữ vững vị trí thứ 6 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều sinh viên tại Mỹ nhất, chiếm 2,4% tổng lượng sinh viên quốc tế. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm 9 quốc gia (thuộc top 25 thị trường lớn nhất) xác lập kỷ lục mới về số lượng du học sinh tại xứ sở cờ hoa.

Những con số này khẳng định sức hút bền bỉ của giáo dục Mỹ đối với người học Việt Nam. Tuy nhiên, sinh viên Việt vẫn đối mặt bài toán về thị thực, chi phí đắt đỏ và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Liên quan đến yếu tố việc làm, chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) - cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ làm việc đúng chuyên ngành, đang là tâm điểm chú ý.

Năm học 2025-2026, lượng sinh viên tham gia Đào tạo Thực hành Tuỳ chọn đạt 335.785 người, tăng 14%. Tuy nhiên, khảo sát mùa thu 2026 ghi nhận số người tham gia OPT tại các trường được hỏi đã giảm 6%. Đặc biệt, 95% cơ sở giáo dục cảnh báo sinh viên quốc tế có thể chuyển hướng sang nước khác nếu quyền lợi làm việc qua OPT bị thu hẹp.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, sinh viên quốc tế đã đóng góp gần 56 tỷ USD cho nền kinh tế nước này năm 2025. Do đó, đà sụt giảm tuyển sinh không chỉ gây áp lực lên nguồn thu của các trường đại học, mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động nghiên cứu và nguồn cung nhân lực chất lượng cao của Mỹ. Trong điều kiện cuộc đua thu hút nhân tài toàn cầu ngày càng gay gắt, chính sách thị thực và cơ hội việc làm sẽ tiếp tục là biến số định hình vị thế của giáo dục Mỹ.

Nguồn: Open Doors 2026