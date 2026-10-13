Đủ giấy tờ, vững tâm vươn khơi

Ngư dân xuất trình giấy tờ đăng ký, đăng kiểm trước khi xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Tây Yên.

Chủ động giấy tờ, tránh gián đoạn chuyến biển

Với nghề khai thác thủy sản, mỗi chuyến biển đều đòi hỏi chủ tàu, ngư dân phải chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Tàu phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết và các loại giấy tờ theo quy định. Nếu không theo dõi thời hạn giấy tờ đăng ký, đăng kiểm tàu cá, chủ tàu có thể rơi vào tình thế bị động.

Tàu đã chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ, bạn thuyền nhưng chưa hoàn thành thủ tục cần thiết thì chuyến biển buộc phải trì hoãn. Chi phí phát sinh, kế hoạch khai thác bị ảnh hưởng, trong khi các khoản đầu tư đã chuẩn bị vẫn phải chi trả. Việc đưa tàu chưa đủ điều kiện ra khơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Theo ông Võ Văn Võ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh, việc đăng kiểm tàu cá giúp cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của tàu theo quy định. Ngư dân đăng ký tàu cá sẽ giúp xác lập thông tin pháp lý, phục vụ công tác quản lý và theo dõi phương tiện. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là những điều kiện cần thiết để hoạt động khai thác diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh, tính đến ngày 15/9, toàn tỉnh có 174 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 419 tàu hết hạn giấy phép khai thác thủy sản và 955 tàu chưa đăng ký, 216 tàu hết hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Đối với chủ tàu, cách tốt nhất để không bị động là thường xuyên kiểm tra thời hạn các loại giấy tờ, chủ động liên hệ cơ quan chức năng khi gần đến hạn đăng kiểm hoặc gia hạn giấy phép. Trường hợp tàu có thay đổi về chủ sở hữu, thông số kỹ thuật hoặc tình trạng hoạt động, ngư dân cần thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm lại theo hướng dẫn của ngành chức năng.

Quản lý chặt từng tàu, ngăn chặn khai thác IUU

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quách Văn Toàn, thời gian qua, tình trạng tàu cá “3 không” gây khó khăn cho công tác quản lý, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Để ngăn chặn các hành vi khai thác IUU từ sớm, An Giang tập trung rà soát, đối chiếu dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác và thiết bị giám sát hành trình (VMS). Đồng thời, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, phân công trách nhiệm quản lý từng phương tiện và thường xuyên cập nhật vị trí neo đậu. Các địa phương tăng cường kiểm soát ngư cụ, trang thiết bị khai thác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu chưa đủ điều kiện ra khơi.

Tỉnh tăng cường theo dõi các tàu có nguy cơ khai thác IUU cao, rà soát tình trạng tàu nằm bờ, ngừng hoạt động, đã chìm, giải bản hoặc xóa đăng ký nhưng còn khả năng hoạt động. “Quản lý tàu cá không thể chỉ dừng ở việc thống kê số lượng hay kiểm tra giấy tờ tại một thời điểm, các địa phương, ngành chức năng phải nắm được từng phương tiện đang ở đâu, tình trạng đăng ký, đăng kiểm ra sao, có giấy phép khai thác hay không và có đủ điều kiện hoạt động hay không. Việc xác minh hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật dữ liệu được chú trọng nhằm quản lý chặt từng phương tiện, không để phát sinh khoảng trống trong kiểm soát đội tàu”, ông Quách Văn Toàn cho biết.

Chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự tự giác, hợp tác của từng chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Về phía ngư dân, cần hình thành thói quen kiểm tra hồ sơ trước mỗi chuyến biển, không chờ đến khi bị nhắc nhở mới thực hiện. Khi phát hiện giấy tờ hết hạn, thiết bị không bảo đảm hoặc có thay đổi về tình trạng phương tiện, chủ tàu phải chủ động xử lý, chỉ đưa tàu vào khai thác khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.