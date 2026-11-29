Minh họa. Ảnh: Pexels.

Đánh giá của Popp đến từ một số nguồn. Đầu tiên, Popp quan sát các xu hướng qua những cuốn sách dự kiến ra mắt năm 2027 trên các trang đánh giá như NetGalley và Edelweiss. Thứ hai, Popp xem xét mối liên hệ giữa xuất bản độc lập và xuất bản truyền thống, cụ thể là quan sát những nội dung đang thịnh hành trong giới tự xuất bản và cộng đồng viết fanfiction, từ đó dự đoán rằng các tác phẩm này có thể trở nên phổ biến hơn nữa khi được phát hành rộng rãi.

Thứ ba, Popp tìm hiểu những luồng tư tưởng bao quát của thời đại, đánh giá xu hướng văn hóa nói chung, công chúng đang bàn tán về điều gì, và những chủ đề nào đang được quan tâm? Từ những quan sát và đánh giá này, Popp đưa ra một số chia sẻ về các xu hướng của sách lãng mạn trong thời gian tới.

Các xu hướng tiếp diễn trong năm 2027

Theo Popp, nhiều xu hướng văn học từ năm 2026 vẫn tiếp tục được duy trì. Ví dụ như các tiểu thuyết lãng mạn mang màu sắc tăm tối, chủ đề tội phạm hoặc bối cảnh thể thao, đặc biệt là khúc côn cầu trên băng.

Ngoài ra, xu hướng biến tấu đặc biệt trong các tác phẩm lãng mạn cũng sẽ tiếp tục. Popp nhận thấy rất nhiều cuốn sách sử dụng mô-típ du hành thời gian, dù là dưới dạng vòng lặp hay dịch chuyển thời gian, tiếp nối điều mà các tác giả như Ashley Poston, Jackie Lau và một số tên tuổi khác đã làm.

Ảnh: Goodreads.

Tương tự, dòng tiểu thuyết lãng mạn đương đại pha lẫn yếu tố siêu nhiên, như linh hồn hay thế giới bên kia, cũng đang tiếp nối đà phát triển từ các tác phẩm như Good Spirits của BK Borison và You’re the One That I Haunt của Katie Jung.

Các câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh phương Tây vẫn giữ được sức hút lớn, cũng như những tác phẩm mang đậm dấu ấn mùa, từ các mối tình trong những chuyến du lịch, kỳ nghỉ hè, cho đến bối cảnh mùa thu lãng mạn. Đáng chú ý, một sự pha trộn của 2 bối cảnh này là Scotland.

Trong mảng tiểu thuyết lãng mạn khoa học viễn tưởng và kỳ ảo (romantasy), các tác phẩm trong đó nhân vật có khả năng biến hình hay thế giới "omegaverse", nơi con người được phân loại theo đặc điểm sinh học, vẫn tiếp tục khẳng định vị thế trong thị trường xuất bản truyền thống.

Việc James Patterson công bố tác phẩm thuộc thể loại "romantasy" đầu tay với tên gọi Firedance cũng dường như cho thấy phân khúc này, vốn thường đặt tiêu đề theo công thức "An X of Y and Z" có lẽ đã bắt đầu bão hòa.

Để phần nào làm mới, ngày càng nhiều sách "romantasy" chọn cách đưa nhân vật lên trang bìa thay vì hình ảnh vũ khí hay hoa cỏ. Những cuốn sách này có vẻ đang hướng tới sự cân bằng giữa phong cách nhẹ nhàng, ấm cúng và quy mô sử thi hoành tráng, một hướng đi vẫn còn tiềm năng để khai thác.

Xu hướng mới: “Isekai” (Xuyên không)

"Isekai" là một thể loại phụ phổ biến trong anime và manga, kể về những nhân vật từ thế giới hiện đại vô tình lạc vào một thế giới kỳ ảo.

Ảnh: Goodreads.

Xu hướng này đang trỗi dậy mạnh mẽ trong dòng tiểu thuyết lãng mạn, đáng chú ý là tác phẩm Bodice Ripper của Danica Nava, Romantasyland của Emma MacDonald hay Read Me Like a Book của Anna James.

Một biến tấu thú vị và hài hước của xu hướng này là Teammates to Lovers của Jenny Linsky.

Một vận động viên khúc côn cầu nhận được những tác phẩm hư cấu do người hâm mộ viết về chính mình, rồi quyết định bước vào thế giới trong những câu chuyện đó, nơi anh đem lòng yêu đội trưởng của đội mình. Dù không hẳn là thể loại "isekai" theo đúng nghĩa đen, tác phẩm này mang hướng siêu hư cấu đầy thú vị và sáng tạo.

Tiểu thuyết lãng mạn kết hợp yếu tố kịch tính (Romantic suspense)

Theo Bobb, thể loại này trên thực tế chưa bao giờ biến mất. Trong phân khúc tiểu thuyết lãng mạn chuyên biệt hay các ấn phẩm tự xuất bản, thể loại này vẫn có độc giả riêng.

Tuy nhiên, trong năm tới, các nhà xuất bản truyền thống bắt đầu tung ra một số tác phẩm có vẻ khác biệt so với những nội dung thường thấy gần đây.

Ảnh: Goodreads.

Một ví dụ là cuốn The Lotus Inn của Nisha Sharma, xoay quanh ba chị em buộc phải sống tại nhà trọ đổ nát của gia đình để được hưởng phần thừa kế. Khi họ rơi vào vòng nguy hiểm, một người đàn ông điển trai xuất hiện, quyết tâm bảo vệ họ.

Ngoài ra, còn có Wisteria Falls của Jessica Goodman, câu chuyện về một người phụ nữ trở về quê nhà, nơi cô bị giằng xé giữa mối tình đầu và vị hôn phu hiện tại hay Blood Chemistry của S.M. Campas, tác phẩm về thế giới ma cà rồng, cộng đồng LGBTQ+ với những âm mưu ám sát kịch tính.

Nhìn lại các đánh giá của mình, Bobb cho rằng chúng chỉ mang tính dự đoán vì chắc chắn sẽ xuất hiện những tác phẩm "bom tấn" mà chẳng ai ngờ tới, giống như trường hợp của Heated Rivalry năm 2026. Dù vậy, những dự đoán phần nào cho thấy bức tranh của thể loại lãng mạn hiện tại và độc giả có thể mong đợi rằng rất nhiều tác phẩm lãng mạn tuyệt vời đang trên đường ra mắt vào năm 2027.