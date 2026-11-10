Dự đoán U23 Việt Nam - U23 Thái Lan 19h hôm nay (10/11): Đòi nợ ngay trận ra quân

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, trong đó có 7 gương mặt từng dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2026. Đây là bộ khung đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị ngắn khiến khả năng phối hợp giữa các cầu thủ cũ và mới vẫn là dấu hỏi.

Danh sách có nhiều biến động. Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được điều lên đội tuyển quốc gia, còn Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn chia tay đội vì chấn thương. Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú được triệu tập bổ sung.

Trên hàng công, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Trần Gia Bảo là những phương án đáng chú ý. Lê Đình Long Vũ và Lê Văn Thuận cũng được kỳ vọng tạo đột biến. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả là điểm tựa cho U23 Việt Nam, nhưng đội cần cải thiện khả năng dứt điểm và giữ sự tập trung ở khâu phòng ngự.

U23 Thái Lan mạnh ở tấn công, hở ở phòng ngự

Huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul đăng ký 23 cầu thủ cho chuyến làm khách. Hàng công của đội khách có Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri. Tại ASIAD 2026, U23 Thái Lan thắng 2, thua 2, ghi 8 bàn nhưng cũng thủng lưới 9 lần. Trận gần nhất, họ thua U23 Trung Quốc 0-3 ở tứ kết. Nguồn tin hiện có chưa xác nhận trường hợp vắng mặt cụ thể vì chấn thương hay án treo giò.

Quá trình chuẩn bị của cả hai đội chưa lý tưởng. U23 Việt Nam có ít thời gian tập luyện đầy đủ, còn một số cầu thủ Thái Lan vừa thi đấu ở Thai League và phải di chuyển khá vất vả đến Gia Lai.

Phong độ và lịch sử đối đầu

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam thắng 1, hòa 1, thua 2 sau 4 trận, ghi 3 bàn và nhận 7 bàn thua. Trận gần nhất, đội thua U23 Hàn Quốc 0-4 ở tứ kết.

Về lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 0-1 tại CFA Team China 2026 hôm 28/3, nên trận này cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ đòi lại món nợ. Trước đó, U22 Việt Nam từng thắng U22 Thái Lan 3-2 sau hiệp phụ ở chung kết SEA Games 33 năm 2025.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam: HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, trong đó có 7 gương mặt từng tham dự ASIAD 2026. Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được điều chuyển lên đội tuyển quốc gia; Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn chia tay đội vì chấn thương. Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú được triệu tập bổ sung.

U23 Thái Lan: HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đăng ký 23 cầu thủ. Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri là những gương mặt đáng chú ý. Nguồn thông tin hiện có chưa xác nhận trường hợp vắng mặt cụ thể do chấn thương hoặc án treo giò.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam (4-2-3-1): Cao Văn Bình; Nguyễn Quốc Toản, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Bùi Thanh Đức; Thái Bá Đạt, Trần Thành Trung; Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Williams Minh Hoàng; Ngô Đăng Khoa.

U23 Thái Lan (4-3-3): Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan.