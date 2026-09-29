Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Thái Lan (19 giờ 30 hôm nay 29/9): Ngang tài ngang sức

Ảnh minh họa (AI).

Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Thái Lan tạm đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan; Việt Nam thắng Philippines 1-0 nhờ bàn thắng của Đình Bắc. Theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết.

Một mô hình dự báo đánh giá Thái Lan có 39,6% khả năng thắng, Việt Nam 31,8%, còn khả năng hòa là 28,6%. Tuy nhiên, khi xét từng tỷ số riêng lẻ, hòa 1-1 có xác suất cao nhất với 11,6%; hòa 0-0 đứng tiếp theo ở mức 9,5%. Một nhận định chuyên môn khác cũng dự đoán hai đội hòa 1-1.

Dự báo của siêu máy tính Wincomparator lại nghiêng về Việt Nam: khả năng thắng của đội tuyển Việt Nam là 55,51%, Thái Lan 28,44%, còn khả năng hòa là 16,05%. Những con số này cho thấy các mô hình chưa thống nhất về cục diện trận đấu.

Thái Lan có Chanathip, người không ra sân ở trận thắng Pakistan, trong khi Việt Nam thiếu Xuân Son vì chấn thương.

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 3 và hòa 1 trước Thái Lan. Cuộc tái đấu tối nay sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ngôi đầu bảng B.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.

Việt Nam vs Thái Lan diễn ra khi nào, ở đâu? Thời gian: 19h30 ngày 29/9/2026.

Địa điểm: SVĐ Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Giải đấu: FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 1.

Vòng đấu: Lượt trận thứ hai bảng B