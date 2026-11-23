U17 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng lịch sử

Tối 23/11, U17 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán New Zealand tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. Đây là trận đấu quan trọng đối với thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành quyền vào vòng 32 đội.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với New Zealand.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước Bỉ, đội bóng vừa giành ngôi á quân U17 châu Âu 2026. Dù không thể giành điểm, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ pha đánh gót của Lê Sỹ Bách. Tuy nhiên, sau đó đội bóng áo đỏ để đối thủ ghi liên tiếp ba bàn thắng và rơi vào thế bị dẫn trước. Dù vậy, U17 Việt Nam không bỏ cuộc mà tiếp tục tổ chức tấn công. Đến phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Hai bàn thắng vào lưới đương kim á quân châu Âu cho thấy U17 Việt Nam có khả năng tạo ra khác biệt trước những đối thủ sở hữu chất lượng đội hình tốt hơn. Đặc biệt, tinh thần thi đấu và sự tự tin của các cầu thủ trẻ là tín hiệu tích cực trước cuộc đối đầu với New Zealand.

Tuy nhiên, trận thua Bỉ cũng bộc lộ một số hạn chế mà U17 Việt Nam cần nhanh chóng khắc phục, nhất là khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung. Vì vậy, trước New Zealand, U17 Việt Nam cần hạn chế những sai sót khi triển khai bóng và giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến.

Theo thể thức U17 World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, nếu đánh bại New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 3 điểm đầu tiên tại giải, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu, U17 Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn, thay vì chỉ trông chờ vào các tình huống cố định.

U17 New Zealand nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên

Ở chiều ngược lại, New Zealand bước vào lượt trận thứ hai với áp lực lớn sau thất bại 0-3 trước Mali ở ngày ra quân. Kết quả này khiến đại diện châu Đại Dương đứng cuối bảng G với hiệu số bàn thắng bại -3.

New Zealand có thể lấy 3 điểm trước U17 Việt Nam?

Dù vừa nhận thất bại đậm, New Zealand vẫn là đối thủ rất mạnh nhờ kinh nghiệm tham dự các giải đấu quốc tế. U17 World Cup 2026 là lần thứ 12 đại diện châu Đại Dương góp mặt tại sân chơi này. Thành tích tốt nhất của họ là ba lần vào vòng 16 đội vào các năm 2009, 2011 và 2015.

Để giành quyền đến Qatar, New Zealand đã lên ngôi vô địch Giải U16 châu Đại Dương 2025. Đáng chú ý, đội bóng này không để thủng lưới bàn nào trên hành trình đăng quang. Trong danh sách 21 cầu thủ dự World Cup 2026, có tới 17 gương mặt từng góp công vào chức vô địch nói trên.

Với lợi thế về thể chất, đội bóng của HLV Martin Bullock có thể gây khó khăn cho U17 Việt Nam trong các tình huống tranh chấp tay đôi và bóng bổng. Tuy nhiên, thất bại trước Mali cho thấy New Zealand vẫn tồn tại những hạn chế trong khâu tổ chức phòng ngự.

Tuy nhiên, New Zealand cũng có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu sau thất bại ở lượt mở màn. Đội bóng của HLV Martin Bullock nhiều khả năng sẽ chú trọng hơn đến sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời tận dụng lợi thế thể hình để tổ chức những tình huống tấn công trực diện. Vì vậy, U17 Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác với những đường bóng dài, các pha tranh chấp trong vòng cấm và tình huống cố định của đối phương.

Dự đoán tỷ số: U17 Việt Nam 2-1 U17 New Zealand. Đội hình dự kiến: U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Trần Trí Dũng, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách. U17 New Zealand: Joseph Chalabi, Joe McIntyre, Ethan Dyer, Sean Kane, Keigo Shimokawa, Sena Vesty, Matias Nunez, Cailean Hamilton, Ben Trenberth, Willem Des Tombe, Jack Clegg.