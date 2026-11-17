Việt Nam buộc phải thắng để vô địch

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Trước màn so tài này, hai đội đang cùng có 3 điểm nhưng Kyrgyzstan xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Với cục diện hiện tại, tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng nếu muốn lên ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam tự tin hướng đến trận đấu với Kyrgyzstan.

Ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn tương đối tích cực khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới nhằm đánh giá lực lượng.

Dù giành trọn 3 điểm, đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ một số hạn chế trong cách tổ chức lối chơi. Những pha phối hợp ở khu vực giữa sân đôi lúc thiếu sự liên kết, trong khi khả năng triển khai bóng trước hàng phòng ngự số đông chưa thực sự hiệu quả.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự trong trận đấu với Kyrgyzstan khi bốn cầu thủ gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức đã được tạo điều kiện trở về CLB Công an TP.HCM để chuẩn bị cho Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027.

Đây đều là những cầu thủ từng góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ phải điều chỉnh lực lượng ở nhiều vị trí, đặc biệt là hàng phòng ngự và hàng công.

Trước khi bước vào trận đấu này, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao Kyrgyzstan về thể hình, thể lực và kỹ thuật. Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện, Những chiến binh sao vàng vẫn có những lợi thế nhất định. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có ưu thế về mặt thể lực khi được nghỉ nhiều ngày hơn so với đối thủ.

Về mặt lối chơi, tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ chủ động cầm bóng và chơi pressing tầm cao. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng cần phải đặc biệt chú ý tới những tình huống phản công của đối thủ, nhất là khi Kyrgyzstan sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ trong đội hình.

Kyrgyzstan tiếp tục gây bất ngờ?

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Kyrgyzstan đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Casper Cup 2026. Đoàn quân của HLV Urmat Abdukaimov dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai.

Kyrgyzstan liệu có thể tạo bất ngờ cho tuyển Việt Nam?

Đây là trận đấu mà Kyrgyzstan thể hiện sự vượt trội về thể hình, khả năng tranh chấp và tổ chức tấn công. Đội bóng Trung Á chủ động kiểm soát thế trận, liên tục đưa bóng vào vòng cấm đối phương từ những pha phối hợp ở trung lộ và hai hành lang cánh.

Kết quả này giúp Kyrgyzstan nối dài chuỗi ba chiến thắng liên tiếp. Trước đó, đội bóng của HLV Urmat Abdukaimov lần lượt đánh bại Maldives và Lebanon. Đáng chú ý, trong ba trận gần nhất, Kyrgyzstan đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần. Những con số này cho thấy hàng công của đội bóng Trung Á đang duy trì hiệu quả tương đối tốt.

Dù vậy, Kyrgyzstan vẫn tồn tại một số hạn chế. Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, HLV Urmat Abdukaimov thừa nhận các học trò có thời điểm mất quyền kiểm soát bóng và để đối thủ tổ chức phản công.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết có độ ẩm cao tại Việt Nam cũng gây ra những khó khăn nhất định cho đội bóng Trung Á. Đây có thể là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng duy trì thể lực của các cầu thủ trong trận đấu tới.

Xét về lịch sử đối đầu, Kyrgyzstan từng đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu hồi tháng 1/2024, trước thềm Asian Cup 2023. Tuy nhiên, cả hai đội đã có nhiều thay đổi về lực lượng và ban huấn luyện nên kết quả này chỉ mang tính tham khảo.

Trở lại cuộc đối đầu tại Thiên Trường, Kyrgyzstan có lợi thế khi chỉ cần một kết quả hòa để giành chức vô địch. Vì vậy, đội bóng Trung Á nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Kyrgyzstan. Đội hình dự kiến: Việt Nam: Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh, Phan Tuấn Tài, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Quốc Nhật Nam, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng, Trần Ngọc Sơn. Kyrgyzstan: Artem Pryadkin, Khristian Brauzman, Eldiyar Zarypbekov, Valeriy Kichin, Arlen Beksulov, Odilzhon Abdurakhmanov, Sirozhiddin Astanakulov, Erbol Atabaev, Kayrat Zhyrgalbek Uulu, Kimi Merk, Joel Kojo.