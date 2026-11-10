Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng ngày ra quân

U23 Việt Nam bước vào trận mở màn giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 với mục tiêu giành kết quả tốt trước Thái Lan trên sân Pleiku. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh kiểm tra lực lượng và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2027.

U23 Việt Nam tự tin hướng đến trận đấu với Thái Lan.

Trước đó, U23 Việt Nam đã lọt vào tứ kết ASIAD 2026 với thành tích 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Dù không thể tiến sâu hơn tại giải đấu, nhưng U23 Việt Nam vẫn có được những kinh nghiệm cần thiết khi đối đầu với các đội bóng mạnh của châu Á.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, kết hợp với những cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026. Trong đó, những cái tên như Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ và Lê Văn Thuận vẫn đóng vai trò trụ cột. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Trần Gia Bảo cũng mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam gặp khó khăn về thời gian chuẩn bị khi các cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại V-League và giải hạng Nhất. Ngoài ra, HLV Đinh Hồng Vinh cũng phải điều chỉnh lực lượng khi Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn không thể tham dự vì chấn thương. Hai cầu thủ Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú được triệu tập bổ sung để thay thế.

Dù gặp khó khăn về lực lượng và thời gian tập luyện, U23 Việt Nam vẫn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót trong phòng ngự nếu muốn giành kết quả tích cực.

U23 Thái Lan vẫn rất khó lường

Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan cũng mang đến Gia Lai VTV Cup 2026 lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong thời gian tới. Tại ASIAD 2026, đội bóng xứ chùa Vàng cũng giành quyền vào tứ kết. Trong đó, U23 Thái Lan từng gây ấn tượng khi ngược dòng đánh bại Kyrgyzstan 3-2 và thắng Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1. Tuy nhiên, đội bóng này cũng để thua Nhật Bản và Trung Quốc với cùng tỷ số 0-3.

Thái Lan sẽ tạo ra bất ngờ cho U23 Việt Nam ở trận mở màn giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026?

Những kết quả trên cho thấy U23 Thái Lan có khả năng tổ chức tấn công tốt nhưng hàng phòng ngự vẫn tồn tại những hạn chế khi đối đầu với các đội bóng mạnh. Ở giải đấu lần này, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul triệu tập 23 cầu thủ. Trong đó, Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri là những cái tên mà U23 Việt Nam sẽ cần phải đặc biệt chú ý.

Hồi tháng 3, Thái Lan từng đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 1-0 tại giải giao hữu CFA Team China 2026. Kết quả này phần nào mang đến lợi thế tâm lý cho đội khách trước cuộc tái đấu. Tuy nhiên, tương tự U23 Việt Nam, “Voi chiến” cũng gặp khó khăn khi thời gian chuẩn bị tương đối ngắn và nhiều cầu thủ vừa hoàn thành lịch thi đấu tại CLB.

Xét về tương quan, hai đội không có sự chênh lệch quá lớn. Do đó, trận đấu này nhiều khả năng sẽ diễn ra rất chặt chẽ và đội nào giỏi tận dụng hơn sẽ có được lợi thế.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Bảo Long, Thái Bá Đạt, Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Thuận, Williams Minh Hoàng, Trần Gia Bảo. U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham, Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak, Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa.