Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Singapore 19h00 hôm nay (12/11)

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Lịch thi đấu bóng đá 12/11: U23 Việt Nam đấu Singapore

Kết quả bóng đá hôm nay 12/11: Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, U19 Việt Nam thua Trung Quốc 1-3. Tối nay, U23 Việt Nam gặp Singapore, Anh đại chiến Croatia.

Giải đấu: Lượt trận thứ hai, giải giao hữu quốc tế U23 2026.

Thời gian: 19h ngày 12/11/2026 (giờ Việt Nam).

Địa điểm: Sân vận động Pleiku, Gia Lai.

U23 Việt Nam đang có tinh thần tốt

Ở trận ra quân ngày 10/11, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 3-0, có 3 điểm và tạm dẫn đầu bảng với hiệu số bàn thắng bại +3. Đội kiểm soát thế trận, chủ động gây áp lực và thường xuyên tạo nguy hiểm từ hai cánh.

Nguyễn Minh Tâm là người tỏa sáng với cú đúp bằng đầu ở phút 17 và 45. Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 87.

Hàng thủ cũng có màn trình diễn đáng ghi nhận. Thủ môn Cao Văn Bình có pha cứu thua quan trọng trước cú đá phạt của đối phương. Bộ ba Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Lương Tuấn Khải phối hợp khá chắc chắn. Lê Văn Thuận, Lê Đình Long Vũ, Ngô Đăng Khoa và Trần Gia Bảo cũng để lại dấu ấn.

U23 Singapore chắc ở phòng ngự, yếu ở tấn công

U23 Singapore vừa hòa 0-0 trước U23 Qatar. Dù chỉ kiểm soát khoảng 37% thời gian và có đúng một cú dứt điểm, đội vẫn giữ sạch lưới nhờ kỷ luật phòng ngự và các pha cứu thua của thủ môn Muhammad Aziz Yazid.

Hạn chế lớn nhất của đội khách là khâu tấn công. Trong 5 trận quốc tế gần nhất, Singapore hòa 1, thua 4, chỉ ghi 1 bàn và nhận 13 bàn thua, không ghi bàn ở 4 trận. Nếu tiếp tục chơi thấp, đội khách sẽ phải chịu sức ép liên tục từ chủ nhà.

Phong độ và lịch sử đối đầu

Trong 5 trận gần nhất, U23 Việt Nam thắng 2, hòa 1, thua 2, ghi 6 bàn và nhận 7 bàn thua. Ở 3 lần gặp nhau gần nhất từ năm 2022 đến 2025, U23 Việt Nam thắng 2, hòa 1, ghi 10 bàn, còn Singapore ghi 2 bàn.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam (3-4-3): Cao Văn Bình; Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Lương Tuấn Khải; Lê Văn Quang Duyệt, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Bảo Long, Cao Hoàng Minh; Lê Văn Thuận, Nguyễn Minh Tâm, Ngô Đăng Khoa.

U23 Singapore (4-2-3-1): Muhammad Aziz Yazid; Sim Jun Yen, Iryan Fandi, Muhammad Ikram Mikhail, Jaden Heng; Amir Syafiz, Muhammad Asis Ijlalil; Khairin Nadim, Yasir Ibn Nizamudin, Sahoo Garv; Adrian Jaccard.

Dự đoán

Xét phong độ, chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Singapore vừa cho thấy sự chắc chắn khi cầm hòa Qatar nên chủ nhà có thể cần thời gian để tìm khoảng trống.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2-0 U23 Singapore.