Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Philippines: Siêu máy tính nghiêng về thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh

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U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C với mục tiêu giành trọn 3 điểm sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. Đây là nhiệm vụ quan trọng với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước khi gặp U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nhưng khả năng tận dụng chưa tốt. Các cầu thủ Việt Nam tung ra 27 cú sút, trong đó có 2 lần bóng trúng cột dọc và 3 lần dội xà ngang, nhưng chỉ ghi được một bàn nhờ pha lập công của Ngọc Mỹ.

Trong khi đó, U23 Philippines khởi đầu ASIAD 2026 bằng thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Đội bóng này còn chịu tổn thất lực lượng khi tiền vệ phòng ngự Gavin Muens bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút 48.

ASIAD 2026: Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines 13 giờ 30 hôm nay (18/9): Mệnh lệnh 3 điểm

Sau trận hòa đáng tiếc trước U23 Kuwait, U.23 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm khi gặp U23 Philippines lúc 13 giờ 30 ngày 18/9. Khả năng tận dụng cơ hội sẽ là một trong những yếu tố quan trọng với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Những dữ liệu trước trận đang nghiêng về phía U23 Việt Nam. Theo BeSoccer, mô hình dự đoán xác suất chiến thắng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lên tới 68,1%. Khả năng hai đội hòa là 19,7%, trong khi xác suất U23 Philippines giành chiến thắng chỉ ở mức 12,2%.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng thể hiện sự chênh lệch giữa hai đội. U23 Việt Nam được BeSoccer đưa ra mức xG 2,03, trong khi U23 Philippines đạt 0,72. Từ những dữ liệu này, mô hình dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0.

Lịch sử đối đầu cũng mang lại sự tự tin cho U23 Việt Nam. Trong 5 lần gần nhất gặp U23 Philippines, đội bóng Việt Nam bất bại, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Ở hai cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng Philippines 2-1 tại bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 và tiếp tục giành chiến thắng 2-0 ở bán kết SEA Games 33. Tuy nhiên, trận đấu tại SEA Games 33 cũng cho thấy U23 Philippines không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi hai bàn thắng của Việt Nam đều đến sau phút 89.

Một nguồn nhận định khác dự đoán U23 Việt Nam có thể thắng 3-0 nếu cải thiện khả năng dứt điểm. Trong bối cảnh hiệu số có thể trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp, việc tận dụng tốt cơ hội sẽ là yêu cầu đáng chú ý với các học trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Dự đoán của BeSoccer: U23 Việt Nam 2-0 U23 Philippines.

Trận U23 Việt Nam - U23 Philippines diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 18/9. Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.