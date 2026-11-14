Dự đoán tỷ số U23 Thái Lan vs U23 Singapore, Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Thái Lan ngắt mạch toàn thua

U23 Thái Lan đến giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, những gì đội bóng xứ Chùa Vàng thể hiện cho đến thời điểm hiện tại lại không như mong đợi khi toàn thua cả hai trận và đứng cuối bảng xếp hạng.

U23 Thái Lan (áo xanh) thua liên tiếp hai trận tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Trong trận mở màn, Thái Lan để thua đậm 0-3 trước U23 Việt Nam. Đây là trận đấu mà họ gặp rất nhiều khó khăn trước cách chơi pressing tầm cao và tấn công áp đảo của đoàn quân áo đỏ. Thậm chí, nếu các cầu thủ Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn, Voi chiến có thể đã phải nhận thất bại với cách biệt lớn hơn.

Đến lượt trận thứ hai, đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã thi đấu khởi sắc hơn và cũng có những mảng miếng tấn công đa dạng. Dù vậy, họ vẫn để thua 1-2 trước U23 Qatar.

Trước đối thủ có thể hình và tốc độ tốt, U23 Thái Lan đã chấp nhận đá lùi sâu với hy vọng khóa chặt các mũi tấn công của Qatar. Nhưng cách đá này không mang đến hiệu quả khi họ vẫn bị đối phương khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự.

Sau hai trận thua liên tiếp, U23 Thái Lan vẫn chưa giành được điểm nào. Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã không còn cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu.

Trong đội hình U23 Thái Lan thời điểm này vẫn có những cầu thủ khá chất lượng và đủ khả năng tạo ra đột biến. Tuy nhiên, do có ít thời gian chuẩn bị về mặt thể lực và chiến thuật, đội bóng xứ Chùa Vàng thi đấu chưa thực sự hiệu quả tại giải đấu lần này.

Trở lại trận đấu với Singapore, U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi tấn công với mục tiêu giành chiến thắng. Nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu không hề đơn giản với Worawut Noisri cùng đồng đội.

U23 Singapore hướng đến vị trí thứ ba

Ở chiều ngược lại, U23 Singapore đang có lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ ba khi sở hữu 1 điểm sau hai lượt trận. Đội bóng đảo quốc sư tử chỉ cần không thua Thái Lan là chắc chắn kết thúc giải đấu ở vị trí này.

U23 Singapore (áo đỏ) đang chơi khá ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Dù chưa giành được chiến thắng, U23 Singapore vẫn cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tương đối tốt khi đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Ở trận ra quân, U23 Singapore bất ngờ cầm hòa Qatar với tỷ số 0-0. Sau đó, đội bóng đảo quốc sư tử cũng chỉ để thua sát nút 0-1 trước U23 Việt Nam.

Sau hai lượt trận, U23 Singapore mới chỉ nhận 1 bàn thua. Tuy nhiên, khả năng tổ chức tấn công vẫn là hạn chế lớn của đội bóng đảo quốc sư tử.

Việc chủ yếu tập trung phòng ngự khiến họ không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và thường gặp khó khăn khi chuyển sang trạng thái tấn công.

Trong trận đấu sắp tới với U23 Thái Lan, Singapore nhiều khả năng sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi chắc chắn, ưu tiên bảo vệ khung thành và chờ đợi cơ hội phản công.

Dẫu vậy, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu không đơn giản khi họ đang bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với Thái Lan.

Xét về lịch sử đối đầu, U23 Thái Lan đang có lợi thế khi toàn thắng trong 5 lần gần nhất chạm mặt Singapore. Do đó, nếu không cẩn trọng, đội bóng đảo quốc sư tử hoàn toàn có thể phải nhận thêm một thất bại nữa trước đối thủ này.

Đội hình dự kiến: U23 Thái Lan: Attituch Chankarak, Parinya Nusong, Jiradet Taichankong, Sphon Noowong, Peeranan Buakai, Rathathammanun Deeying, Paripan Wongsa, Tanakrit Lomnak, Runphiset Phuthummee, Worawut Noisri, Jehhanafee Mamah. U23 Singapore: Muhammad Yazid, Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Iryan Fandi, Muralithran, Khairin Nadim Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang.

Dự đoán tỷ số: U23 Thái Lan 1-0 U23 Singapore.