Dự đoán tỷ số U23 Thái Lan vs U23 Qatar, Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Thái Lan đứng dậy sau vấp ngã

U23 Thái Lan sẽ có cuộc đối đầu với Qatar trên sân Pleiku (Gia Lai) tại lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành chức vô địch, sau khi đều không thể giành chiến thắng ở lượt trận mở màn.

Thái Lan (áo trắng) thua đậm U23 Việt Nam trong trận ra quân Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Thái Lan bước vào cuộc đối đầu này với áp lực không nhỏ sau thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam. Dù được kỳ vọng tạo ra khó khăn cho đội chủ nhà, nhưng đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lại thể hiện lối chơi mờ nhạt.

Trận đấu này cho thấy những vấn đề đáng lo ngại của hàng phòng ngự U23 Thái Lan, đặc biệt trong các tình huống chống bóng bổng. Các hậu vệ chưa theo sát được cầu thủ đối phương, đồng thời gặp khó khăn trong việc ngăn chặn những pha tấn công từ hai hành lang cánh.

Không chỉ phòng ngự thiếu chắc chắn, hàng công U23 Thái Lan cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Theo thống kê, đội bóng này chỉ thực hiện 6 pha dứt điểm, trong đó có 2 lần đưa bóng trúng đích trước U23 Việt Nam. Trong khi đó, đội chủ nhà có tới 20 lần dứt điểm và 7 pha đưa bóng trúng đích.

Dù vậy, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn sở hữu một số cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Jehhanafee Mamah, Paripan Wongsa hay Worawut Noisri. Đây là những gương mặt được kỳ vọng giúp U23 Thái Lan cải thiện hiệu quả tấn công ở trận đấu với Qatar.

Ở trận đấu tới, Voi chiến nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm chơi đôi công với U23 Qatar. Thay vào đó, lối chơi phòng ngự và chờ thời cơ phản công sẽ phù hợp hơn với U23 Thái Lan. Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ cần cải thiện cả khâu phòng ngự lẫn tấn công.

U23 Qatar hướng đến 3 điểm trước Thái Lan

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar cũng có màn ra quân không như kỳ vọng khi bị đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Singapore cầm hòa 0-0. Theo thống kê, đại diện Tây Á kiểm soát bóng khoảng 63% và thực hiện 13 pha dứt điểm nhưng không ghi được bàn thắng nào.

U23 Qatar (áo đỏ) tự tin hướng đến trận đấu với Thái Lan.

Trước trận đấu với U23 Thái Lan, việc cải thiện khâu dứt điểm là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với U23 Qatar. Nếu tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, đội bóng Tây Á khó có thể giành được kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, họ cũng cần chủ động hơn trong việc kiểm soát khu trung tuyến nếu muốn tạo ra áp lực đủ lớn lên đại diện Đông Nam Á.

Trước khi bước vào màn so tài này, U23 Qatar được đánh giá cao hơn U23 Thái Lan trên nhiều phương diện, đặc biệt là về thể hình và tốc độ. Do đó, đội bóng xứ Chùa Vàng cũng cần đặc biệt chú ý tới những pha phản công và bóng bổng của đối thủ.

Theo thống kê, U23 Qatar đang tỏ ra vượt trội so với U23 Thái Lan trong những màn so tài trước đây. Cụ thể, đội bóng Tây Á đã thắng 4 và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 lần gần nhất đụng độ đối thủ này. Dù không phải yếu tố mang tính quyết định, thành tích đối đầu tốt giúp Mohammad Ali Chakeri cùng đồng đội có thêm sự tự tin khi chạm trán U23 Thái Lan.

Dự đoán tỷ số: U23 Thái Lan 1-2 U23 Qatar. Đội hình dự kiến: U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham, Pakawat Taengaksorn, Chaiyasit Popoon, Eakaphat Jaenoduang, Wanthayawut Nuchkasae, Jittipat Wasungnoen, Peeranan Buakai, Siradanai Phosri, Tontawan Puntamunee, Jehhanafee Mamah, Paripan Wongsa. U23 Qatar: Galal Amir Elsharkawy, Abdalla Mugib Gamer, Marwan Sherif Hassan, Ghanem Al Menhali, Ziad Fadi El Aouni, Moath Ibrahim Taha, Bassam Adel Eid, Qays Husham Al Rawi, Mohamed Khaled Gouda, Mohammad Ali Chakeri, Mohamed Hani Faragalla.