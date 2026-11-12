Dự đoán tỷ số U23 Singapore vs U23 Việt Nam, Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Singapore quyết gây bất ngờ cho Việt Nam

U23 Singapore có trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 tương đối thành công khi cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Qatar. Ở trận đấu đó, đội bóng trẻ đảo quốc sư tử chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, tập trung số đông cầu thủ ở phần sân nhà nhằm hạn chế các pha tấn công của đối thủ.

U23 Singapore (áo xanh) cầm hòa Qatar trong trận ra quân Gia Lai VTV Cup 2026.

Thủ môn Muhammad Yazid là người có màn trình diễn ấn tượng nhất trong trận đấu với U23 Qatar khi anh có nhiều tình huống phản xạ xuất thần để cứu thua cho đội nhà. Bên cạnh đó, các hậu vệ U23 Singapore cũng có trận đấu xuất sắc khi bọc lót tốt cho nhau trước những pha lên bóng dồn dập của đối phương.

Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều cầu thủ cho nhiệm vụ phòng ngự cũng khiến khả năng tấn công của U23 Singapore bị ảnh hưởng đáng kể. Trong suốt trận đấu với Qatar, đội bóng đảo quốc sư tử chỉ thực hiện được một pha dứt điểm. Điều này cho thấy những khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên, đặc biệt khi đối thủ liên tục gây sức ép.

Nếu tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông trước U23 Việt Nam, Singapore cần cải thiện khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Những đường chuyền dài hoặc các pha lên bóng nhanh có thể giúp đội bóng này giảm bớt sức ép lên hàng thủ. Bên cạnh đó, các cầu thủ Singapore cũng cần hạn chế những tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân.

Trước khi bước vào trận đấu với U23 Việt Nam, Singapore cũng không nhận được sự ủng hộ từ lịch sử đối đầu khi thường nhận những kết quả thiếu tích cực trong các lần chạm trán trước đây. Trong 4 lần chạm mặt gần nhất, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn chưa biết đến chiến thắng khi thua 3 và chỉ có 1 trận hòa.

U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn về tinh thần sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan trong trận ra quân Gia Lai VTV Cup 2026. Dù phải đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn thể hiện khả năng tổ chức tấn công hiệu quả và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

U23 Việt Nam được đánh giá vượt trội Singapore.

Trong trận đấu này, U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tích cực gây sức ép và khai thác khoảng trống từ hai hành lang cánh. Cách tiếp cận này giúp đội chủ nhà liên tục đặt hàng phòng ngự Thái Lan vào tình thế khó khăn.

Không chỉ tấn công hiệu quả, đội bóng áo đỏ còn cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tương đối chắc chắn. Trong hiệp hai, khi U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình, các hậu vệ Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung.

Dù vậy, màn so tài với Singapore được dự báo sẽ diễn ra theo kịch bản khác so với trận gặp Thái Lan. Trong khi Thái Lan có xu hướng chủ động tổ chức tấn công, Singapore nhiều khả năng sẽ tập trung phòng ngự và hạn chế khoảng trống trước khung thành. Điều này đòi hỏi U23 Việt Nam phải có phương án tiếp cận phù hợp.

Trước đối thủ chơi lùi sâu, những pha phối hợp nhanh ở hai biên có thể tiếp tục là lựa chọn hiệu quả của đội bóng áo đỏ. Các cầu thủ như Lê Văn Thuận, Lê Đình Long Vũ hay Ngô Đăng Khoa được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng di chuyển và xử lý bóng kỹ thuật. Bên cạnh đó, các pha không chiến cũng là một lựa chọn tốt để U23 Việt Nam xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, U23 Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế hơn. Nếu duy trì khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội, đội bóng áo đỏ có cơ sở để hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Dự đoán tỷ số: U23 Singapore 0-2 U23 Việt Nam. Đội hình dự kiến: U23 Singapore: Muhammad Yazid, Andrew Yong Rei, Muhammad Mustaqim, Andy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun, Ajay Muralithran, Khairin Rahim, Nur Junaidi, Timothy Hang, Amir Rashid, Muhammad Asis Ijlalil. U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Bảo Long, Ngô Đăng Khoa, Cao Hoàng Minh, Lê Văn Quang Duyệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Minh Tâm.