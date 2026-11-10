Dự đoán tỷ số U23 Qatar vs U23 Singapore, Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Qatar hướng đến chiến thắng ngày ra quân

U23 Qatar được đánh giá cao tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 và mục tiêu của họ là cạnh tranh chức vô địch. Đội bóng Tây Á mang đến giải đấu tại Gia Lai đội hình còn khá trẻ nhưng có chất lượng chuyên môn tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

U23 Qatar được đánh giá vượt trội Singapore trong trận ra quân giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Bên cạnh đó, Qatar cũng được xem là một trong những quốc gia có hệ thống đào tạo trẻ chất lượng tại châu Á. Do đó, các đội tuyển trẻ của họ thường được kỳ vọng đạt thành tích tốt ở các sân chơi châu lục.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của U23 Qatar chưa thực sự thuyết phục. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội bóng này phải dừng bước ngay từ vòng bảng sau ba thất bại liên tiếp trước UAE, Syria và Nhật Bản. Đáng chú ý, U23 Qatar không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 5 lần sau ba trận đấu. Kết quả này cho thấy đại diện Tây Á còn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội.

Đến ASIAD 2026, U23 Qatar tiếp tục thi đấu không tốt khi lần lượt để thua Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Sau hai trận, đội bóng Tây Á chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 6 lần, qua đó sớm dừng bước tại vòng bảng. Dù vậy, việc liên tục đối đầu với những đội tuyển mạnh tại châu Á cũng giúp các cầu thủ Qatar tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tại buổi họp báo trước giải, HLV Jose Angel Ziganda Lacunza cho biết U23 Qatar muốn tận dụng những trận đấu tại Gia Lai để đánh giá lực lượng và cải thiện sự gắn kết giữa các cầu thủ. Theo nhà cầm quân này, đội bóng chưa có nhiều điều kiện tập luyện và thi đấu cùng nhau trong thời gian qua. Vì vậy, giải đấu là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm nhân sự và xác định những vấn đề cần cải thiện.

Xét về tương quan lực lượng, U23 Qatar có nhiều lợi thế để hướng đến chiến thắng trong trận ra quân trước Singapore. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn giành trọn 3 điểm trước đại diện Đông Nam Á.

U23 Singapore đối diện thử thách lớn

Bên kia chiến tuyến, U23 Singapore cũng đang trong quá trình xây dựng lực lượng với sự kết hợp giữa những cầu thủ từng thi đấu quốc tế và các gương mặt trẻ. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội bóng đảo quốc sư tử chưa thực sự khả quan. Tại vòng loại U23 châu Á 2026, Singapore toàn thua cả ba trận trước Yemen, Việt Nam và Bangladesh.

U23 Singapore (áo đỏ) quyết tâm tạo bất ngờ cho Qatar.

Sau đó, U23 Singapore tiếp tục nhận hai thất bại trước UAE (0-6) và Iraq (0-2) trong các trận giao hữu tháng 11/2025. Tính trong 5 trận quốc tế gần nhất được ghi nhận, đội bóng Đông Nam Á chưa giành được chiến thắng nào, chỉ ghi 2 bàn thắng và để thủng lưới 15 lần.

Những kết quả này cho thấy U23 Singapore còn nhiều hạn chế trong việc tổ chức phòng ngự, đặc biệt khi đối đầu với những đội bóng có chất lượng chuyên môn và thể hình tốt. Dù vậy, đội bóng của HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim vẫn có những cái tên đáng chú ý tại giải lần này như Khairin Nadim, Muhammad Asis Ijlalil hay Amir Syafiz.

Trước U23 Qatar, Singapore nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Nếu để đối thủ kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công, đội bóng Đông Nam Á sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ở chiều ngược lại, U23 Singapore vẫn có thể tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công khi hàng phòng ngự Qatar dâng cao. Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình, thể hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, U23 Singapore vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Vì vậy, nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, đại diện Đông Nam Á có nguy cơ phải nhận thất bại trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026.

Dự đoán tỷ số: U23 Qatar 2-0 U23 Singapore. Đội hình dự kiến: U23 Qatar: Abubaker Mohamed Osman, Ghanem Al Minhali, Abdalla Mugib, Aatif Magdi, Yousef Mohammad, Bassam Adel, Moath Ibrahim, Nawaf Al Yahri, Mohamed Khaled Gouda, Mohamed Hani, Yamaan Jarrar. U23 Singapore: Firman Nabil, Sim Jun Yen, Iryan Fandi, Muhammad Ikram Mikhail, Jaden Heng, Amir Syafiz, Muhammad Asis Ijlalil, Khairin Nadim, Yasir Ibn Nizamudin, Sahoo Garv, Adrian Jaccard.