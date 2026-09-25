Dự đoán tỷ số tuyển nữ Việt Nam - Trung Quốc: Cơ hội nào cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc?

Ảnh minh họa (AI).

Tuyển nữ Trung Quốc vào tứ kết với ngôi nhất bảng G, giành 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đội bóng này được đánh giá cao hơn Việt Nam về thể hình, khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng và chất lượng tấn công.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2, Nhật Bản 0-8 và hòa Thái Lan 0-0 tại vòng bảng.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Trung Quốc. Tuyển nữ Việt Nam chưa giành được điểm trước đối thủ này kể từ năm 2006. Ở trận giao hữu tại Tô Châu hồi đầu tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc để thua 0-3 nhưng đã giữ sạch lưới trong nửa đầu trận đấu.

Trước đối thủ mạnh hơn, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, duy trì cự ly đội hình thấp và tập trung bịt khoảng trống ở trung lộ. Việc hạn chế mất bóng, đặc biệt tại khu vực giữa sân, sẽ có ý nghĩa quyết định.

Nếu đứng vững trước sức ép đầu trận, đội tuyển Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Tốc độ của Thanh Nhã là phương án đáng chú ý để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Trung Quốc.

Tại Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam từng mở tỷ số trước Trung Quốc trước khi thua chung cuộc 1-3. Kịch bản tương tự có thể xuất hiện nếu đội giữ được sự tập trung nhưng không duy trì được thể lực và khả năng phòng ngự trong suốt trận đấu.

Thông tin lực lượng

Cả hai đội đều có lực lượng ổn định trước trận tứ kết. Tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Vạn Sự và Hải Yến.

Bất lợi về thành tích vòng bảng và lịch sử đối đầu đặt ra thử thách lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Để gây khó khăn cho Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam cần duy trì sự tập trung, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và hạn chế tối đa sai sót trong phòng ngự.

Ở mặt trận tấn công, khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng. Tuyển nữ Việt Nam có thể chờ thời điểm thích hợp để tổ chức phản công, khai thác tốc độ của các cầu thủ phía trên.

Đội hình dự kiến

Tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh; Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Thu Thương; Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài, Bích Thùy, Dương Thị Vân; Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến.

Tuyển nữ Trung Quốc: Phan Hongyan; Zhang Chengxue, Yu Si, Yao Wei, Ying Wang; Wurigumula, Liu Jing, Wang Aifang, Zhou Xinyu; Zhang Linyan, Wang Yanwen.

Dự đoán tỷ số: Tuyển nữ Việt Nam 1-3 tuyển nữ Trung Quốc.