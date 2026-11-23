Sau trận ra quân thua U17 Bỉ, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 World Cup 2026 lúc 22h30 hôm nay (ngày 23/11).

Việc ghi được hai bàn thắng vào lưới một đối thủ có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt như U17 Bỉ cho thấy hàng công của Việt Nam có khả năng tạo ra khác biệt.

Tuy nhiên, những hạn chế trong khâu phòng ngự, khả năng chống bóng bổng và duy trì sự tập trung ở những thời điểm quyết định vẫn là vấn đề cần được cải thiện.

Đối đầu với U17 New Zealand, các cầu thủ Việt Nam cần phát huy khả năng phối hợp nhanh, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Ở chiều ngược lại, U17 New Zealand cũng không có khởi đầu thuận lợi khi nhận thất bại 0-3 trước U17 Mali. Kết quả này phần nào cho thấy những vấn đề trong hệ thống phòng ngự của đại diện châu Đại dương.

Xét về thể hình và thể lực, U17 New Zealand được đánh giá có phần nhỉnh hơn U17 Việt Nam. Họ có thể gây ra nhiều khó khăn bằng những pha tranh chấp trực diện, bóng dài và các tình huống cố định.

Vì vậy, nếu muốn giành chiến thắng, U17 Việt Nam cần hạn chế tối đa những pha phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm, đồng thời tránh để đối phương có nhiều cơ hội triển khai bóng bổng vào vòng cấm.

Đây là trận đấu U17 Việt Nam có thể hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. So với U17 Bỉ, U17 New Zealand có thể là đối thủ phù hợp hơn để các cầu thủ Việt Nam phát huy lối chơi kỹ thuật, tốc độ và phối hợp nhóm.

Điều quan trọng là các cầu thủ U17 Việt Nam phải giữ được sự bình tĩnh, không nóng vội trong những pha xử lý cuối cùng.

Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, U17 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo nên niềm vui cho người hâm mộ.

Một chiến thắng trước New Zealand không chỉ giúp đội bóng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo cú hích tinh thần rất lớn trước chặng đường tiếp theo.

Theo Siêu máy tính Chat GPT, U17 Việt Nam sẽ đánh bại U17 New Zealand với tỷ số 2-1 và rộng cửa vào vòng đấu loại trực tiếp.