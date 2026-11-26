Lúc 20 giờ ngày 26/11 (giờ Việt Nam), U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.

Đây là trận đấu mang tính quyết định đối với hy vọng giành vé vào vòng knock-out của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm, xếp thứ ba bảng G. Dù để thua U17 Bỉ 2-3, đội bóng áo đỏ đã tạo dấu ấn khi hòa U17 New Zealand 3-3 sau màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc.

Trong khi đó, U17 Mali đang thể hiện phong độ ấn tượng với hai chiến thắng trước New Zealand (3-0) và Bỉ (2-1).

Đại diện châu Phi sở hữu ưu thế về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp, hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội tạo bất ngờ khi Mali đã sớm giành vé đi tiếp và có thể xoay tua đội hình. Đây là điều kiện thuận lợi để các học trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Muốn giành kết quả tích cực, Việt Nam cần chơi tập trung, hạn chế sai lầm ở hàng thủ, tận dụng tốt những tình huống phản công. Tinh thần chiến đấu từng thể hiện trước New Zealand sẽ là điểm tựa quan trọng.

Xét về tương quan lực lượng, U17 Mali vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, với quyết tâm giành chiến thắng, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra thế trận đáng chú ý.

Theo Siêu máy tính Chat GPT, U17 Việt Nam sẽ để thua sát nút 1-2 trước U17 Mali và dừng bước ở vòng đấu bảng U17 World Cup 2026.