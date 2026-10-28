Dự đoán tỷ số Thể Công Viettel vs FC Seoul, AFC Champions League Two 2026-2027

Thể Công Viettel đi tìm chiến thắng đầu tiên

Thể Công Viettel đang có phong độ không tốt trước cuộc tiếp đón FC Seoul tại lượt trận thứ ba bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Sau hai vòng đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Velizar Popov mới giành được 1 điểm và tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Thể Công Viettel đang chơi không tốt trong thời gian gần đây.

Không chỉ gặp khó khăn ở đấu trường châu lục, Thể Công Viettel còn đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định tại V-League 2026-2027. Sau 5 vòng đấu, thầy trò HLV Popov mới giành được 4 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội bóng áo lính đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại V-League, gồm 1 kết quả hòa và 3 thất bại.

Những kết quả này cho thấy Thể Công Viettel vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung và tổ chức phòng ngự trong những thời điểm quyết định.

Về lối chơi, Thể Công Viettel thường chú trọng khả năng tranh chấp, pressing và chuyển đổi trạng thái nhanh sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, trong những trận đấu gần đây, đội bóng áo lính chưa thể duy trì được sự hiệu quả như mong đợi.

Ở trận đấu sắp tới, Rimario cùng đồng đội sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà khi chạm trán FC Seoul. Đây là cơ sở để đội bóng áo lính hướng đến một kết quả tích cực, dù đối thủ được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình. Trước trận, HLV Velizar Popov khẳng định mục tiêu của Thể Công Viettel là 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

FC Seoul hướng đến 3 điểm đầu tiên

Bên kia chiến tuyến, FC Seoul cũng đang gặp khó khăn tại AFC Champions League Two 2026-2027 khi chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận đầu tiên. Đại diện Hàn Quốc hiện đứng cuối bảng E với hai thất bại liên tiếp. Đây là kết quả không tương xứng với vị thế của đội bóng vừa giành chức vô địch K-League 1 mùa giải 2026.

FC Seoul đặt mục tiêu 3 điểm trước Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, thành tích chưa tốt tại đấu trường châu lục không phản ánh đầy đủ sức mạnh của FC Seoul. Trong hai trận đầu tiên, đội bóng Hàn Quốc chưa sử dụng lực lượng mạnh nhất do phải tập trung cho cuộc đua vô địch giải quốc nội. Sau khi hoàn thành mục tiêu đăng quang tại K-League 1, FC Seoul có điều kiện dành nhiều sự tập trung hơn cho AFC Champions League Two.

Đáng chú ý, đại diện Hàn Quốc vừa giành chức vô địch quốc gia trước 5 vòng đấu, qua đó cho thấy chất lượng đội hình và khả năng duy trì phong độ ổn định trong suốt mùa giải. Trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, FC Seoul được đánh giá có thể sử dụng nhiều cầu thủ chủ chốt hơn so với hai trận đấu trước tại giải châu lục.

Về lối chơi, FC Seoul sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng phối hợp nhanh, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công từ khu vực giữa sân. Đội bóng này có thể gây sức ép bằng những tình huống triển khai bóng ở hai biên trước khi đưa bóng vào vòng cấm.

Tuy nhiên, FC Seoul cũng phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn trong phòng ngự sau hai trận thua tại AFC Champions League Two. Việc chưa có điểm nào khiến đại diện Hàn Quốc chịu áp lực phải giành kết quả tốt trong chuyến làm khách lần này.

Xét về tương quan lực lượng, FC Seoul được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, Thể Công Viettel có lợi thế sân nhà cùng quyết tâm chấm dứt chuỗi trận không thắng. Nếu đội bóng áo lính tổ chức phòng ngự tốt và tận dụng hiệu quả những tình huống phản công, họ có thể gây ra khó khăn cho đại diện Hàn Quốc.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 1-2 FC Seoul. Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar, Rimario. FC Seoul: Gu Sung-yun, Choi Jun, Lee Sang-min, Yazan Al-Arab, Kim Jin-su, Hrvoje Babec, Jeong Seung-won, Son Jeong-beom, Leonardo Ruiz, Anderson Oliveira, Patryk Klimala.