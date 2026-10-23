Dự đoán tỷ số Thể Công Viettel vs Bắc Ninh (19h15 ngày 23/10), vòng 5 V-League 2026-2027

Thể Công Viettel quyết tâm ngắt mạch thua

Thể Công Viettel bước vào mùa giải 2026-2027 với tư cách là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch V-League nhờ sở hữu dàn nhân sự chất lượng và có chiều sâu. Tuy nhiên, những gì đoàn quân của HLV Velizar Popov thể hiện cho đến lúc này lại rất đáng thất vọng và không tương xứng với thực lực.

Thể Công Viettel (áo trắng) đang gặp khó ở mùa giải 2026-2027.

Ở vòng đấu gần nhất, Thể Công Viettel để thua Công an TP.HCM 0-1 trong trận đấu mà đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 81. Dù có lợi thế về quân số trong những phút cuối, đội bóng áo lính vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa. Đáng nói, thất bại này cũng kéo dài chuỗi trận không thắng của họ trên mọi đấu trường lên con số 5, gồm 1 trận hòa và 4 thất bại.

Những kết quả trên khiến HLV Popov chịu sức ép lớn, đặc biệt khi đội bóng đã có nhiều sự bổ sung nhân sự trước mùa giải mới. Thực tế, Thể Công Viettel sở hữu không ít cầu thủ chất lượng, nhưng đội bóng vẫn chưa phát huy được hết khả năng của những nhân tố này.

Vấn đề lớn nhất mà HLV Popov cần giải quyết vào thời điểm này nằm ở hàng công, khi đội bóng mới ghi được 3 bàn sau 4 trận. Thực tế, nhà cựu vô địch V-League vẫn biết cách tạo ra các cơ hội ghi bàn nhờ hàng tiền vệ có khả năng tạo đột biến và giàu ý tưởng. Tuy nhiên, các chân sút của Thể Công Viettel lại đánh mất sự sắc bén vốn có và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn.

Không chỉ tấn công kém hiệu quả, hàng thủ của Thể Công Viettel cũng thi đấu chưa đúng với kỳ vọng. Do các cầu thủ thường xuyên dâng cao tham gia tấn công, đội bóng dễ phải đối mặt với những tình huống phản công của đối thủ. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của Thể Công Viettel cũng chưa cho thấy sự gắn kết và khả năng bọc lót đủ tốt.

Trở lại trận đấu với Bắc Ninh, đây được đánh giá là cơ hội tốt để Khuất Văn Khang cùng các đồng đội chấm dứt chuỗi trận toàn thua ở V-League. Bởi xét trên nhiều phương diện, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá cao hơn tân binh của giải đấu.

Bắc Ninh đặt mục tiêu có điểm

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh cũng đang có khởi đầu không quá nổi bật trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại V-League. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Paulo Foiani giành được 4 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, hơn Thể Công Viettel đúng 1 điểm. Dù vậy, đây vẫn được xem là kết quả tương đối tích cực với một đội bóng mới thăng hạng và đang trong quá trình thích nghi với môi trường bóng đá cao nhất Việt Nam.

Bắc Ninh liệu có thể tạo ra bất ngờ cho Thể Công Viettel?

Đáng chú ý, Bắc Ninh từng gây bất ngờ khi đánh bại Công an TP.HCM 1-0. Bên cạnh đó, họ cũng chỉ để thua Hà Nội FC với tỷ số tối thiểu 0-1. Điều này cho thấy đội bóng có khả năng gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, ở vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Paulo Foiani chỉ có được trận hòa 0-0 trước Đồng Nai và bỏ lỡ cơ hội cải thiện thứ hạng. Một trong những vấn đề của Bắc Ninh là khả năng tận dụng cơ hội. Dù tổ chức phòng ngự khá tốt, đội bóng này vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra những tình huống tấn công thực sự nguy hiểm.

Dưới thời HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh đang xây dựng lối chơi dựa trên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và khả năng phản công nhanh. Sau 4 trận, đội bóng xứ Kinh Bắc mới để thủng lưới 2 lần, thuộc nhóm có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu.

Tuy nhiên, Bắc Ninh vẫn còn những hạn chế về chiều sâu đội hình. Một số cầu thủ nội đã lớn tuổi, khiến việc duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút trở thành thách thức.

Ở trận gặp Thể Công Viettel, Bắc Ninh nhiều khả năng sẽ tiếp tục lựa chọn cách chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Đây được xem là phương án phù hợp bởi đội chủ nhà đang chịu sức ép phải thắng, do đó có thể chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu. Nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương, Bắc Ninh hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 2-1 Bắc Ninh. Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Chí Khải, Lucas Alves, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Paulinho, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar. Bắc Ninh: Văn Công, Xuân Quyết, Trọng Kiệt, Tiến Long, Rafael Santos, Thế Hưng, Văn Đại, Vitao, Hồng Quân, David Fisher, Brenner.