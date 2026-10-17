Dự đoán tỷ số Thanh Hóa vs Nam Định (17h ngày 17/10), vòng 4 V-League 2026-2027

Thanh Hóa tự tin hướng đến 3 điểm

Thanh Hóa có khởi đầu tương đối thuận lợi tại V-League 2026-2027 khi giành được 6 điểm sau 3 vòng đấu, qua đó tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Đây được xem là kết quả tích cực với thầy trò HLV Mai Xuân Hợp bởi trước khi mùa giải khởi tranh, đội bóng xứ Thanh không được đánh giá cao do gặp nhiều khó khăn về tài chính và lực lượng.

Thanh Hóa có khởi đầu tốt tại V-League 2026-2027.

Ở trận ra quân, Thanh Hóa đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-2. Sau đó, họ để thua Ninh Bình 1-2 nhưng nhanh chóng tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng tại vòng 3.

Những kết quả tích cực này giúp Thanh Hóa có thêm sự tự tin trước cuộc tiếp đón Nam Định, đối thủ được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình.

Thực tế, đội bóng xứ Thanh đang cho thấy những điểm tích cực trong cách tổ chức lối chơi. Dù phải chia tay nhiều cầu thủ quan trọng sau mùa giải 2025-2026, Thanh Hóa vẫn duy trì được tinh thần thi đấu quyết tâm và sự gắn kết giữa các tuyến.

Về lối chơi, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp thường chú trọng khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng những tình huống phản công nhanh.

Trở về sân nhà tiếp đón Nam Định, Thanh Hóa còn có lợi thế từ sự cổ vũ của người hâm mộ.

Thống kê cho thấy, trong 7 trận sân nhà gần nhất tại V-League, đội bóng xứ Thanh giành được 4 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận.

Nếu tiếp tục phát huy được phong độ như những vòng đấu vừa qua, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hoàn toàn có khả năng giành điểm, thậm chí hướng đến chiến thắng trên sân nhà.

Nam Định quyết tìm lại niềm vui chiến thắng

Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định bước vào mùa giải 2026-2027 với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam lại đang thi đấu không tốt cho đến thời điểm này.

Thép Xanh Nam Định khởi đầu không tốt tại V-League 2026-2027.

Sau 3 vòng đấu, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt mới giành được 4 điểm với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Đội bóng thành Nam khởi đầu mùa giải khá ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước HAGL. Tuy nhiên, ở vòng đấu tiếp theo, Nam Định bất ngờ để thua Đà Nẵng với tỷ số 0-3 trên sân Chi Lăng.

Đến vòng 3, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục đánh rơi điểm số khi để Ninh Bình cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Thiên Trường.

Không chỉ gặp khó khăn trên hàng công, hệ thống phòng ngự của đội bóng thành Nam cũng chưa mang đến sự yên tâm khi đã để thủng lưới 4 bàn sau 3 vòng đấu.

Những kết quả này cho thấy Nam Định vẫn chưa duy trì được sự ổn định cần thiết trong cuộc đua giành chức vô địch.

Khó khăn càng lớn hơn khi đội bóng thành Nam không có được lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách trước Thanh Hóa. Theo đó, Trần Văn Kiên và Ezequiel Santos Da Silva sẽ vắng mặt vì án treo giò. Trong khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng chưa thể trở lại thi đấu do chấn thương.

Bên cạnh đó, thành tích sân khách của Nam Định trong thời gian qua cũng không tốt khi họ chưa có được chiến thắng nào trong 6 lần thi đấu xa nhà gần nhất, với 2 trận hòa và 4 thất bại.

Đặc biệt, ở 5 lần gần nhất làm khách trên sân Thanh Hóa, Nam Định chỉ có 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại. Vì vậy, đây được dự báo là chuyến làm khách không dễ dàng với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Dự đoán tỷ số: Thanh Hóa 1-1 Nam Định. Đội hình dự kiến: Thanh Hóa: Tuyên Quang, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Damoth Thongkhamsavath, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus Martins. Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar, Văn Đạt, Tyler Thai, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Romulo, Phạm Tuấn Hải, Felix Eboa.