Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Anh, UEFA Nations League 2026-2027

Tây Ban Nha quyết tâm giữ vững ngôi đầu

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có cuộc tiếp đón Anh trên sân Metropolitano (Madrid) tại lượt trận cuối bảng A3 UEFA Nations League 2026-2027. Trước màn so tài này, Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, trong khi Anh đứng ngay phía sau với 12 điểm.

Tuyển Tây Ban Nha sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Anh.

Với khoảng cách hiện tại, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn giữ vững vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh quyết liệt của đối thủ, Tây Ban Nha vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Trước cuộc đối đầu này, đội bóng xứ đấu bò đang thể hiện phong độ ấn tượng khi duy trì chuỗi 43 trận bất bại trên mọi đấu trường, tính trong thời gian thi đấu chính thức. Ở trận đấu gần nhất, HLV Luis de la Fuente chỉ tung ra sân đội hình gồm phần lớn cầu thủ dự bị nhưng Tây Ban Nha vẫn giành chiến thắng trước CH Séc.

Sau 5 lượt trận, Tây Ban Nha đã ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 lần. Đặc biệt, hàng công của đội bóng này đã ghi ít nhất 2 bàn trong cả 5 trận tại Nations League mùa này.

Một trong những điểm mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Các cầu thủ thường xuyên phối hợp ở khu vực giữa sân, kiên nhẫn luân chuyển bóng để tìm kiếm khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Về lực lượng, Tây Ban Nha dự kiến đón chào sự trở lại của Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal sau khi cả hai không ra sân ở trận gặp CH Séc. Đây là những sự bổ sung quan trọng, giúp HLV Luis de la Fuente có thêm phương án tấn công trước Anh.

Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn thiếu vắng một số cầu thủ như Rodri, Dani Olmo và Eric Garcia vì chấn thương. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Nico Williams và Aymeric Laporte vẫn chưa chắc chắn do vấn đề sức khỏe.

Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha cũng đang chiếm ưu thế trước Anh khi giành 7 chiến thắng trong 10 lần chạm trán gần nhất. Với phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Luis de la Fuente có cơ sở để tự tin hướng đến một kết quả tích cực. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn cần duy trì sự tập trung trước những cầu thủ tấn công chất lượng của đối phương.

Anh hướng đến ngôi đầu

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Anh bước vào trận đấu với Tây Ban Nha trong tình thế buộc phải thắng nếu muốn vươn lên dẫn đầu bảng A3. Sau 5 lượt trận, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đang đứng thứ hai với 12 điểm, kém Tây Ban Nha 3 điểm.

Tuyển Anh đang chơi tốt tại UEFA Nations League 2026-2027.

Trước cuộc đối đầu này, Anh đang có phong độ tương đối tốt với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại Nations League. Ở trận gần nhất, đội bóng xứ sở sương mù có màn trình diễn không quá áp đảo nhưng vẫn giành trọn 3 điểm trước Croatia ngay trên sân Wembley.

Chiến thắng này tiếp tục cho thấy hiệu quả trong cách tổ chức tấn công của đội bóng dưới thời HLV Thomas Tuchel. Sau 5 lượt trận, Anh đã ghi được 16 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 lần.

Trên hàng công, Harry Kane tiếp tục là nhân tố quan trọng với khả năng dứt điểm và phối hợp cùng các đồng đội. Trong khi đó, Jude Bellingham đảm nhiệm vai trò kết nối giữa tuyến giữa và hàng tiền đạo, đồng thời thường xuyên có những pha di chuyển vào vòng cấm để tạo ra cơ hội.

Về lực lượng, Anh không có sự phục vụ của Bukayo Saka và Marc Guehi do chấn thương trong chuyến hành quân đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội khách có thể đón chào sự trở lại của Ezri Konsa và Myles Lewis-Skelly.

Xét trên nhiều phương diện, Anh đang bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, với dàn ngôi sao trong đội hình cùng quyết tâm đòi lại món nợ thất bại ở lượt đi, Tam sư hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước Tây Ban Nha.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Anh. Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Fabian Ruiz, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Baena, Oyarzabal. Anh (4-2-3-1): Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall, Anderson, Rice, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.