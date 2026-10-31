Dự đoán tỷ số SLNA vs Công an Hà Nội (18h ngày 31/10), vòng 6 V-League 2026-2027

SLNA quyết tâm bảo vệ ngôi đầu bảng

CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) đang có khởi đầu như mơ tại V-League 2026-2027 khi tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi bước vào vòng 6. Sau 5 trận, đội bóng xứ Nghệ tích lũy được 11 điểm và tạo ra khoảng cách 1 điểm so với nhóm bám đuổi.

SLNA đang chơi thăng hoa tại V-League 2026-2027.

Đây là kết quả tương đối bất ngờ bởi SLNA vốn không được đánh giá cao trước khi mùa giải 2026-2027 khởi tranh. Trong đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới, họ không có quá nhiều ngôi sao và phần lớn là các cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đang cho thấy sự tiến bộ về lối chơi và khả năng tận dụng cơ hội.

Ở vòng đấu gần nhất, SLNA có chiến thắng 2-0 trước HAGL ngay trên sân Pleiku. Ba điểm có được giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Điểm nổi bật của SLNA mùa này nằm ở tinh thần thi đấu cùng khả năng duy trì sự gắn kết giữa các tuyến. Đội chủ sân Vinh không thường xuyên tạo ra thế trận áp đảo hay tấn công quá nhiều nhưng biết cách lựa chọn thời điểm tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của SLNA cũng đang hoạt động hiệu quả khi mới nhận 4 bàn thua tại V-League mùa này. Đáng chú ý, những cầu thủ trẻ như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh hay Phan Bá Quyền đều đang dần khẳng định năng lực. Việc được thi đấu thường xuyên giúp các cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm và có thêm sự tự tin khi đối đầu với những đội bóng mạnh.

Tuy nhiên, SLNA đang đối mặt với khó khăn về lực lượng khi tiền đạo Bruno Pereira gặp chấn thương trong trận đấu với HAGL và không thể góp mặt ở vòng 6. Đây là tổn thất đáng kể đối với đội bóng xứ Nghệ bởi Bruno giữ vai trò quan trọng trên hàng công.

Dù bị đánh giá thấp hơn Công an Hà Nội, nếu duy trì được sự ổn định như trong thời gian gần đây và biết cách tận dụng cơ hội, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn hoàn toàn có thể nghĩ tới 3 điểm để duy trì vị trí đầu bảng.

Công an Hà Nội hướng đến 3 điểm

Bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội bước vào vòng 6 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của HLV Polking đang đứng thứ 3 với 10 điểm, chỉ kém SLNA đúng 1 điểm.

CLB Công an Hà Nội sẽ có 3 điểm trên sân SLNA?

Điều này đồng nghĩa với việc nếu đánh bại đội bóng xứ Nghệ, Công an Hà Nội sẽ vượt qua chính đối thủ và có cơ hội trở lại ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, phong độ của nhà đương kim vô địch tại V-League thời gian gần đây chưa thực sự ổn định.

Ở hai vòng đấu gần nhất, Công an Hà Nội lần lượt để thua Hà Nội 1-2 và hòa Thanh Hóa 1-1. Những kết quả này khiến đội bóng ngành Công an đánh mất lợi thế trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng.

Dù vậy, phong độ của Công an Hà Nội cũng có những điểm tích cực. Mới nhất, họ đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Shanghai Port 3-2 ngay trên sân khách tại lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026-2027. Kết quả này mang đến sự tự tin cho các cầu thủ Công an Hà Nội trước khi trở lại V-League.

Xét về chất lượng đội hình, đội khách được đánh giá cao hơn SLNA khi sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh có chuyên môn tốt. Những cầu thủ như Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Leo Artur và Brayan Perea mang đến kinh nghiệm cùng khả năng tạo đột biến.

Tuy nhiên, đội bóng ngành Công an phải đối mặt với bất lợi về thể lực do vừa trải qua trận đấu căng thẳng tại Trung Quốc. Việc phải liên tục di chuyển và thi đấu trên sân khách trong khoảng thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì cường độ vận động của các cầu thủ.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội tiếp tục thiếu hậu vệ Đoàn Văn Hậu vì án treo giò. Điều này khiến HLV Polking phải có những điều chỉnh ở hàng phòng ngự. Một trường hợp đáng chú ý khác là Nguyễn Đình Bắc, người vẫn chưa có thể trạng tốt nhất và còn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Dự đoán tỷ số: SLNA 1-2 Công an Hà Nội. Đội hình dự kiến: SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo, Bá Quyền, Văn Quý, Onoja, Khắc Ngọc, Trần Đức Vinh, Da Silva, Xuân Đại. Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Ngọc Tín, Văn Toản, Sabater, Adou Minh, Frans Putros, Việt Anh, Văn Đô, Leo Artur, Đình Bắc, Brayan Perea.