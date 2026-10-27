Dự đoán tỷ số Shanghai Port vs Công an Hà Nội, AFC Champions League Elite 2026-2027

Shanghai Port tự tin giành 3 điểm trên sân nhà

Shanghai Port đang có phong độ khá ấn tượng trước cuộc tiếp đón Công an Hà Nội tại lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026-2027. Đại diện Trung Quốc hiện có 4 điểm sau 2 trận, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng khu vực Đông Á.

CLB Shanghai Port tự tin hướng đến trận đấu với Công an Hà Nội.

Ở trận ra quân, Shanghai Port đánh bại Ratchaburi của Thái Lan với tỷ số 6-4 ngay trên sân khách. Tiếp đó, đội bóng Trung Quốc hòa Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc 1-1. Những kết quả này cho thấy Shanghai Port đang sở hữu hàng công khá hiệu quả khi đã ghi được 7 bàn thắng qua hai trận.

Tính rộng hơn, Shanghai Port đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại, gồm 9 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây là cơ sở để đội bóng Trung Quốc tự tin hướng đến kết quả tích cực trước đại diện Việt Nam.

Về lối chơi, Shanghai Port đang được xây dựng dựa trên khả năng tổ chức tấn công nhanh và tận dụng khoảng trống ở hai hành lang biên. Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, giúp họ duy trì sức ép trước những đối thủ chơi phòng ngự.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề đội bóng Trung Quốc cần cải thiện. Việc để thủng lưới 5 bàn sau 2 trận tại AFC Champions League Elite cho thấy Shanghai Port chưa thực sự chắc chắn khi đối phương tổ chức phản công.

Ở cuộc tiếp đón Công an Hà Nội, Shanghai Port còn có lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị tốt về mặt phong độ. Nếu duy trì khả năng kiểm soát bóng và tận dụng hiệu quả những cơ hội ghi bàn, đại diện Trung Quốc hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng.

CLB Công an Hà Nội quyết tâm giành điểm đầu tiên

Bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn trước chuyến làm khách trên sân của Shanghai Port. Sau 2 lượt trận tại AFC Champions League Elite 2026-2027, đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn chưa giành được điểm nào và tạm đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng khu vực Đông Á.

CLB Công an Hà Nội đang gặp khó trong thời gian gần đây (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở trận ra quân, Công an Hà Nội nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka của Nhật Bản. Tiếp đó, đội bóng ngành Công an tiếp tục để thua Kashima Antlers 0-1 ngay trên sân nhà. Dù chưa giành được kết quả như mong đợi, Công an Hà Nội vẫn có những thời điểm thi đấu tốt trước các đối thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu vẫn là những vấn đề cần cải thiện.

Phong độ của Công an Hà Nội tại V-League cũng đang có dấu hiệu chững lại. Sau khởi đầu ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của HLV Polking lần lượt để thua Hà Nội FC 1-2 và hòa Thanh Hóa 1-1. Những kết quả này khiến Công an Hà Nội tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 10 điểm sau 5 vòng đấu.

Một trong những khó khăn lớn nhất của Công an Hà Nội hiện tại là mật độ thi đấu dày đặc. Việc phải tham dự nhiều đấu trường khiến một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải, ảnh hưởng đến khả năng duy trì phong độ.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không cùng đội sang Trung Quốc do cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Đây là tổn thất đáng kể đối với hàng công Công an Hà Nội khi cầu thủ trẻ này có khả năng tạo đột biến bằng tốc độ và những pha xử lý cá nhân. Dù vậy, đội bóng ngành Công an vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Alan Grafite, Leo Artur hay Stefan Mauk.

Trước Shanghai Port, nhà vô địch V-League nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn lối chơi với đội hình thấp và chờ thời cơ phản công. Với những cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong đội hình, Công an Hà Nội hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho đối thủ nếu biết cách tận dụng cơ hội.

Dự đoán tỷ số: Shanghai Port 2-1 Công an Hà Nội. Đội hình dự kiến: Shanghai Port: Yan Junling, Wang Zhenao, Ferreira, Wei Zhen, Zhang Linpeng, Jaume Grau, Oscar Melendo, Alex Yang, Mateus Vital, Ampem, Wu Lei. Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Stefan Mauk, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Alan Grafite, Leo Artur.