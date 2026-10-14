Dự đoán tỷ số Persib Bandung vs Thể Công Viettel, AFC Champions League Two 2026-2027

Persib Bandung quyết tâm giành 3 điểm

Persib Bandung có khởi đầu khá thuận lợi tại AFC Champions League Two 2026-2027 khi giành chiến thắng 1-0 trước FC Seoul ở lượt trận ra quân.

Kết quả này giúp Persib Bandung tạm thời dẫn đầu bảng E, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Persib Bandung tự tin hướng đến trận đấu với Thể Công Viettel.

Đáng chú ý, bảng đấu còn có sự góp mặt của hai đối thủ được đánh giá cao là FC Seoul và Melbourne Victory. Vì vậy, việc đánh bại đại diện Hàn Quốc ngay trên sân khách mang lại lợi thế rất lớn cho Persib Bandung.

Trở về sân nhà Gelora Bandung Lautan để tiếp đón Thể Công Viettel, đội bóng Indonesia đang hướng đến chiến thắng tiếp theo nhằm củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Bên cạnh lợi thế sân nhà, Persib Bandung còn sở hữu đội hình có chất lượng chuyên môn tốt với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Về lối chơi, đội bóng của HLV Igor Tolic thường chú trọng khả năng tổ chức đội hình, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng cơ hội khi đối phương mắc sai lầm.

Tuy nhiên, đại diện Indonesia vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt ở khả năng duy trì sự tập trung trong phòng ngự.

Bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc cũng là vấn đề mà HLV Igor Tolic cần tính toán. Chỉ trong vòng một tuần, Persib Bandung phải liên tục thi đấu tại Cúp Đông Nam Á, giải vô địch quốc gia Indonesia và AFC Champions League Two.

Điều này có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ, nhất là khi đội bóng phải duy trì cường độ thi đấu cao ở nhiều trận đấu liên tiếp.

Dù vậy, với chất lượng đội hình cùng lợi thế sân nhà, Persib Bandung vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc tiếp đón Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel hướng tới kết quả tích cực

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel đang thi đấu không thực sự ổn định ở mùa giải 2026-2027.

Tại V-League, đoàn quân của HLV Velizar Popov vừa nhận thất bại 1-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân Hàng Đẫy. Trước đó, họ có màn ra quân tại AFC Champions League Two bằng trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory.

Thể Công Viettel có khởi đầu không tốt ở mùa giải 2026-2027.

Trong cuộc đối đầu này, đại diện Australia vượt lên dẫn trước ở hiệp hai, nhưng tiền đạo Ribamar đã ghi bàn gỡ hòa để mang về một điểm cho Thể Công Viettel.

Sau lượt trận đầu tiên, đại diện Việt Nam tạm đứng thứ ba bảng E với 1 điểm, ít hơn Persib Bandung 2 điểm.

Vì vậy, chuyến làm khách tại Indonesia có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất đi tiếp của thầy trò HLV Popov. Nếu không giành được điểm, Thể Công Viettel có nguy cơ bị các đối thủ phía trên gia tăng khoảng cách về điểm số.

Việc phải thi đấu trên sân Gelora Bandung Lautan trước một đối thủ đang có phong độ tốt chắc chắn là thử thách không hề đơn giản.

Về lực lượng, Thể Công Viettel đang có nỗi lo liên quan đến tình trạng chấn thương của tiền vệ Doãn Ngọc Tân sau trận gặp Hà Tĩnh. Khả năng ra sân của cầu thủ này vẫn chưa chắc chắn.

Trước đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt, Thể Công Viettel cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những khoảng trống ở trung lộ và tránh để Persib Bandung có nhiều cơ hội triển khai tấn công.

Bên cạnh đó, những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh có thể trở thành phương án giúp đội bóng áo lính tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Persib Bandung được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Tuy nhiên, nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những tình huống phản công, Thể Công Viettel vẫn có khả năng gây khó khăn cho đại diện Indonesia.

Dự đoán tỷ số: Persib Bandung 2-1 Thể Công Viettel. Đội hình dự kiến: Persib Bandung: Teja Paku Alam, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, Eliano Reijnders, Dedi Kusnandar, Thom Haye, Adam Alis, Mariano Peralta, Uilliam Barros, Balsa Sekulic. Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Đinh Viết Tú, Kyle Colonna, Phan Tuấn Tài, Triệu Việt Hưng, Paulinho Curuá, André Luiz, Phạm Trung Hiếu, Damian Vũ Thanh, Rimario, Ribamar.