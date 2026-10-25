Dự đoán tỷ số Ninh Bình vs Công an TP.HCM (18h ngày 25/10), vòng 5 V-League 2026-2027

Ninh Bình quyết tâm giành lại ngôi đầu bảng

Ninh Bình đang có khởi đầu ấn tượng tại V-League 2026-2027 khi bất bại 4 trận liên tiếp (3 thắng, 1 hòa). Hiện đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém ngôi đầu bảng của Sông Lam Nghệ An 1 điểm nhưng đá ít hơn một trận.

CLB Ninh Bình đang có phong độ ấn tượng tại mùa giải 2026-2027.

Ở vòng đấu gần nhất, Ninh Bình đánh bại HAGL với tỷ số 4-3. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng cố đô vẫn gặp không ít khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ. Đặc biệt, Ninh Bình phải thi đấu thiếu người từ phút 19 sau khi trung vệ Lucas Turci nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng nhờ pha lập công ở phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức do Lê Phát thực hiện.

Kết quả này cho thấy Ninh Bình có khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, việc để HAGL ghi tới 3 bàn thắng cũng bộc lộ những hạn chế trong hệ thống phòng ngự của đội bóng.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Ninh Bình đã ghi được 11 bàn thắng và là đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ lại thi đấu chưa tốt khi đã để thủng lưới tới 6 lần. Đây là vấn đề nghiêm trọng mà HLV Chu Đình Nghiêm cần nhanh chóng tìm phương án giải quyết.

Một phần nguyên nhân khiến hàng phòng ngự Ninh Bình thi đấu chưa đáp ứng kỳ vọng là do các cầu thủ thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, khi để mất bóng và bị phản công, các hậu vệ Ninh Bình lại không kịp lùi về để chống đỡ. Bên cạnh đó, khả năng đánh chặn của họ ở mùa giải này cũng chưa thực sự tốt.

Trở lại trận đấu với Công an TP.HCM, Ninh Bình gặp bất lợi khi trung vệ Lucas Turci không thể ra sân vì án treo giò. Sự vắng mặt của cầu thủ người Brazil buộc HLV Chu Đình Nghiêm phải điều chỉnh hàng phòng ngự, đặc biệt khi đối thủ sở hữu những tiền đạo có khả năng tận dụng khoảng trống khá tốt.

Công an TP.HCM đặt mục tiêu có điểm

Bên kia chiến tuyến, Công an TP.HCM cũng đang có khởi đầu tương đối tích cực tại V-League 2026-2027. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Diles Arthur giành được 7 điểm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

CLB Công an TP.HCM liệu có thể tạo ra bất ngờ cho Ninh Bình?

Ở vòng đấu gần nhất, dù phải tiếp đón đối thủ được đánh giá cao hơn là Thể Công Viettel, đội bóng ngành công an vẫn giành trọn 3 điểm nhờ chiến thắng sát nút 1-0. Tiền đạo Olaha Mạnh Đức là người ghi bàn thắng duy nhất, giúp Công an TP.HCM giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

Chiến thắng này mang đến sự tự tin cho Công an TP.HCM trước chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân Ninh Bình. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng vẫn chưa thực sự ổn định khi trước đó họ từng để thua tân binh Bắc Ninh với tỷ số 0-1 và hòa Sông Lam Nghệ An 1-1.

Dù vậy, Công an TP.HCM đang sở hữu hàng phòng ngự tương đối chắc chắn. Sau 4 trận, đội bóng mới để thủng lưới 3 lần, ít hơn đáng kể so với 6 bàn thua của Ninh Bình. Về lối chơi, Công an TP.HCM thường ưu tiên duy trì cự ly đội hình, tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân trước khi tìm kiếm cơ hội tổ chức phản công.

Trong chuyến hành quân ra Bắc lần này, Công an TP.HCM sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Đức Phú vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở vòng trước. Đây là tổn thất đáng kể đối với tuyến giữa của đội khách, nhất là khi họ phải đối đầu với Ninh Bình, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt.

Dự đoán tỷ số: Ninh Bình 2-1 Công an TP.HCM. Đội hình dự kiến: Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Quang Nho, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Quốc Việt, Gia Hưng, Friday. Công an TP.HCM: Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Quang Kiệt, Minh Trọng, Đăng Khoa, Quốc Cường, Caputa Ferreira, Gomes Leonardo, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức.