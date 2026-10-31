Dự đoán tỷ số Nam Định vs Thể Công Viettel (18h ngày 31/10), vòng 6 V-League 2026-2027

Nam Định hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp

Sau khởi đầu không thuyết phục, CLB Nam Định đang dần trở lại với đúng vị thế của mình trong những vòng đấu gần đây tại V-League 2026-2027. Sau vòng 5, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 10 điểm và chỉ kém đội dẫn đầu SLNA đúng 1 điểm.

CLB Nam Định sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Thể Công Viettel.

Ở hai vòng đấu gần nhất, đội bóng thành Nam lần lượt đánh bại Thanh Hóa 2-0 và Đồng Nai 4-0. Trong trận đấu với Thanh Hóa, Nam Định không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng vẫn tận dụng tốt những tình huống thuận lợi để giành chiến thắng. Đến vòng 5, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục gây ấn tượng khi ghi tới 4 bàn vào lưới Đồng Nai.

Sau 5 trận tại V-League 2026-2027, Nam Định đã ghi được 11 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Những con số này phản ánh sự cân bằng giữa khả năng tấn công và tổ chức phòng ngự của đội bóng. Đặc biệt, việc giữ sạch lưới trong hai vòng đấu gần nhất là tín hiệu tích cực trước cuộc tiếp đón Thể Công Viettel.

Một trong những điểm mạnh của Nam Định nằm ở chất lượng đội hình và khả năng tạo ra sự khác biệt từ nhiều vị trí. Trên hàng công, dù Xuân Son vẫn chưa trở lại sau chấn thương nhưng những cái tên như Tuấn Hải, Lâm Ti Phông, Trần Mạnh Quỳnh hay Trần Ngọc Sơn đều đang có phong độ khá tốt.

Dù mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, Nam Định vẫn cần duy trì sự tập trung khi đối đầu với Thể Công Viettel. Bên cạnh đó, lịch thi đấu liên tục cũng khiến HLV Vũ Hồng Việt phải tính toán việc sử dụng nhân sự nhằm bảo đảm thể lực cho các cầu thủ.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà Thiên Trường cùng hai chiến thắng liên tiếp, Nam Định có lý do để hướng đến mục tiêu giành thêm 3 điểm. Nếu duy trì được khả năng tổ chức tấn công và tận dụng tốt cơ hội như những vòng đấu gần đây, đội bóng thành Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước đối thủ.

Thể Công Viettel đối mặt thử thách

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel hành quân đến sân Thiên Trường trong bối cảnh đang trải qua giai đoạn khó khăn tại V-League 2026-2027. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của HLV Velizar Popov mới giành được 4 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Thể Công Viettel đang chơi không tốt trong thời gian gần đây.

Đây là thành tích đáng thất vọng đối với một đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và được kỳ vọng cạnh tranh ở nhóm đầu trước khi mùa giải khởi tranh. Ở vòng đấu gần nhất, Thể Công Viettel để tân binh Bắc Ninh cầm hòa 2-2 ngay trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này cho thấy những hạn chế trong khả năng duy trì sự tập trung của hàng phòng ngự.

Không chỉ gặp khó khăn tại V-League, đoàn quân của HLV Popov còn liên tục nhận những kết quả thiếu tích cực ở đấu trường châu lục. Mới nhất, họ đã nhận thất bại nặng nề 0-5 trước FC Seoul ngay trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League Two 2026-2027.

Thất bại này tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của đội bóng, đồng thời khiến HLV Velizar Popov chịu thêm áp lực trước chuyến làm khách tại Nam Định. Vấn đề của Thể Công Viettel hiện tại không chỉ nằm ở hàng phòng ngự mà còn xuất hiện trong cách tổ chức tấn công.

Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có chuyên môn tốt như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Triệu Việt Hưng và Lê Quốc Nhật Nam. Trên hàng công, Rimario và Lucas Ribamar được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cải thiện khả năng ghi bàn.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của các tiền đạo, Thể Công Viettel cần cải thiện khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và đưa bóng lên phía trên. Trước một Nam Định đang có phong độ tốt, đội bóng áo lính nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn nếu tiếp tục để đối phương dễ dàng tổ chức tấn công ở khu vực trung tuyến.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 2-1 Thể Công Viettel. Đội hình dự kiến: Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Đức Huy, Felix, Tyler Crawford, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Anh, A Mít, Tuấn Hải, Văn Đạt. Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar, Rimario.