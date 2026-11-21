Nam Định quyết tâm giữ vững ngôi đầu bảng

Ngày 21/11, CLB Nam Định sẽ có cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân Thiên Trường tại vòng 8 V-League 2026-2027. Trước màn so tài này, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm sau 7 trận đấu.

CLB Nam Định đang dẫn đầu bảng tại V-League 2026-2027.

Đáng chú ý, đội bóng thành Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở vòng đấu gần nhất, Nam Định giành chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân khách.

Chiến thắng này cho thấy sự ổn định của Nam Định, đặc biệt trong khả năng tổ chức lối chơi và duy trì sự tập trung ở những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Nam Định vẫn đang chịu sức ép lớn khi họ chỉ hơn đội xếp sau là Công an Hà Nội đúng 2 điểm. Vì vậy, nếu không giành chiến thắng trước Hải Phòng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có nguy cơ bị các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên cao, Nam Định được đánh giá có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng. Dù vậy, đội chủ sân Thiên Trường cũng gặp những khó khăn nhất định về lực lượng trước trận đấu này khi hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy không thể ra sân do án treo giò. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Trước Hải Phòng, Nam Định nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát khu vực trung tuyến với mục tiêu ghi bàn và sớm giải quyết trận đấu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt cũng cần duy trì sự tập trung khi phòng ngự, bởi Hải Phòng sở hữu những cầu thủ tấn công có tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội khá tốt.

Hải Phòng thay tướng đổi vận?

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng bước vào vòng 8 V-League 2026-2027 với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội bóng đất Cảng hiện có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Đây là thành tích không quá tệ, nhưng họ vẫn cần duy trì sự ổn định nếu muốn cạnh tranh vị trí cao hơn.

CLB Hải Phòng tự tin hướng đến trận gặp Nam Định.

Tại vòng đấu gần nhất, Hải Phòng hòa Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-2. Kết quả này giúp đội bóng có thêm 1 điểm nhưng cũng cho thấy những vấn đề trong khả năng duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Đáng chú ý, trước chuyến làm khách trên sân Thiên Trường, Hải Phòng vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện. Cụ thể, HLV Đặng Văn Thành đã chia tay đội bóng trong đợt FIFA Days. Sau đó, ban lãnh đạo Hải Phòng quyết định đưa Dylan Kerr trở lại để tham gia công tác chuyên môn.

Nhà cầm quân người Anh từng có thời gian làm việc tại Hải Phòng cách đây hơn một thập kỷ. Sự trở lại của ông được kỳ vọng giúp đội bóng đất Cảng cải thiện thành tích trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Tuy nhiên, quãng thời gian ngắn trước trận gặp Nam Định khiến Dylan Kerr khó có thể tạo ra những điều chỉnh lớn ngay lập tức. Bên cạnh sự thay đổi về nhân sự ban huấn luyện, Hải Phòng còn gặp khó khăn khi Mạnh Dũng không thể ra sân do án treo giò.

Trước đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Hải Phòng nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đồng thời chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Nếu tổ chức phòng ngự tốt và tận dụng được khoảng trống phía sau hàng thủ Nam Định, đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 2-1 Hải Phòng. Đội hình dự kiến: Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Hoàng Anh, Caio Cesar, A Mít, Ngọc Sơn, Romulo, Ezequiel Silva. Hải Phòng: Văn Toản, Ngọc Tú, Esteban, Thái Bảo, Văn Minh, Vũ Tín, Hữu Sơn, Minh Dĩ, Mpande, Tagueu, Makaric.