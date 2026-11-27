Nam Định quyết tâm bảo vệ ngôi đầu bảng

Ngày 27/11, Nam Định sẽ có cuộc tiếp đón Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường tại vòng 9 V-League 2026-2027. Trước màn so tài này, đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng với 19 điểm, hơn đội xếp thứ hai Ninh Bình 3 điểm và Công an Hà Nội 5 điểm.

Nam Định đang chơi thăng hoa tại V-League 2026-2027.

Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội. Thành tích này giúp đội bóng thành Nam duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Ở vòng đấu gần nhất, Nam Định đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1 trên sân Thiên Trường.

Điểm mạnh nhất của Nam Định ở mùa giải này nằm ở khả năng tổ chức tấn công. Sau 8 vòng đấu, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã ghi được 18 bàn thắng, nhiều nhất V-League 2026-2027.

Trở lại trận đấu với Công an Hà Nội, Nam Định còn có lợi thế được chơi trên sân nhà Thiên Trường. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ sẽ là điểm tựa lớn để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hướng tới 3 điểm trước nhà đương kim vô địch giải đấu.

Tuy nhiên, đội bóng thành Nam sẽ gặp khó khăn về lực lượng khi hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy không thể ra sân do án treo giò. Sự vắng mặt này khiến HLV Vũ Hồng Việt phải tính toán phương án thay thế ở hành lang cánh trái.

Ngoài ra, Nam Định cũng cần cải thiện khả năng phòng ngự khi đối đầu với những đội bóng có hàng công mạnh. Trước Hải Phòng, dù thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian, đội chủ sân Thiên Trường vẫn để đối phương ghi bàn.

Công an Hà Nội nối dài mạch thăng hoa

Bên phần sân đối diện, Công an Hà Nội bước vào vòng 9 V-League 2026-2027 với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng cùng 14 điểm. Dù chưa có được thành tích tốt tại giải quốc nội, nhưng đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

CLB Công an Hà Nội tự tin hướng đến trận đấu với Nam Định.

Đặc biệt, Công an Hà Nội vừa có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Vissel Kobe tại lượt trận thứ 5 AFC Champions League Elite 2026-2027. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng ngành Công an cải thiện vị trí tại đấu trường châu lục mà còn tạo cú hích tinh thần trước chuyến làm khách đến sân Thiên Trường.

Trước đó, đoàn quân của HLV Mano Polking cũng đã tìm lại niềm vui tại V-League bằng chiến thắng 2-1 trước Công an TP.HCM. Những kết quả tích cực gần đây cho thấy Công an Hà Nội đang dần lấy lại sự ổn định sau giai đoạn thi đấu chưa thực sự thuyết phục.

Bên cạnh đó, đội bóng ngành Công an còn có lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu. Trong 7 lần gặp Nam Định tại V-League kể từ khi thăng hạng năm 2023, Công an Hà Nội giành 5 chiến thắng, hòa 1 và chỉ nhận 1 thất bại. Thành tích này là cơ sở để thầy trò HLV Mano Polking tự tin hướng đến mục tiêu giành 3 điểm ngay trên sân khách.

Về lực lượng, Công an Hà Nội cũng không có đội hình mạnh nhất khi hậu vệ Nguyễn Adou Leygley Minh phải chấp hành án treo giò vì thẻ đỏ. Bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc cũng là một bất lợi đối với đại diện Thủ đô. Sau trận gặp Vissel Kobe, Công an Hà Nội chỉ có ba ngày để chuẩn bị cho màn so tài với Nam Định.

Xét về phong độ hiện tại, Nam Định đang chiếm ưu thế nhờ chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Công an Hà Nội lại sở hữu đội hình chất lượng cùng thành tích đối đầu vượt trội. Với những gì đang diễn ra, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra cân bằng và khó phân định thắng thua.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 1-1 Công an Hà Nội. Đội hình dự kiến: Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Tyler James, Felix Junior, Văn Kiên, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Hải, Ezequiel Silva. Công an Hà Nội: Thành Vinh, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Thành Long, Văn Toản, Stefan Mauk, Damia Sabater, Alan, Văn Đô, Perea.