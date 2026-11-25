Melbourne Victory quyết tâm giành chiến thắng

Melbourne Victory sẽ có cuộc tiếp đón Thể Công Viettel tại lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two 2026-2027, diễn ra trên sân Kardinia Park ở Australia. Trước màn so tài này, đội chủ nhà đang đứng thứ ba bảng E với 4 điểm, kém đội đầu bảng Persib Bandung 8 điểm.

Melbourne Victory (áo trắng) từng bị Thể Công Viettel cầm hòa ở lượt đi AFC Champions League Two 2026-2027.

Thành tích này khiến Melbourne Victory gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội. Vì vậy, đoàn quân của HLV Giovanni Savarese cần giành chiến thắng trước Thể Công Viettel để nuôi hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, phong độ của đại diện Australia trong thời gian gần đây không thực sự tốt khi trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tại AFC Champions League Two, Melbourne Victory khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Sau đó, đội bóng này bất ngờ đánh bại FC Seoul với tỷ số 3-0.

Dù vậy, hai thất bại liên tiếp trước Persib Bandung với tỷ số 0-2 và 1-2 khiến Melbourne Victory đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai bảng E. Sau 4 lượt trận, đội bóng Australia đã ghi được 5 bàn thắng và nhận 5 bàn thua.

Ở giải quốc nội, phong độ của thầy trò HLV Giovanni Savarese cũng không khá hơn. Sau 5 vòng đấu tại A-League 2026-2027, Melbourne Victory chỉ giành được 4 điểm và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt như Keegan Jelacic, Denis Genreau, Clarismario Rodrigues hay Harry Sawyer. Với lợi thế sân nhà, Melbourne Victory nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm trước Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, Melbourne Victory cũng cần thận trọng khi chính họ từng bị đội bóng Việt Nam cầm hòa ở trận lượt đi. Nếu không duy trì được sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gặp khó khăn trước những tình huống phản công của Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel nỗ lực chấm dứt chuỗi trận thất vọng

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel bước vào lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two 2026-2027 với vị trí cuối bảng. Sau 4 trận đấu, đội bóng áo lính mới giành được 1 điểm từ trận hòa Melbourne Victory ở lượt mở màn, đồng thời nhận 3 thất bại liên tiếp.

Thể Công Viettel đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng.

Thành tích này cho thấy những vấn đề của Thể Công Viettel ở cả khả năng tổ chức tấn công lẫn phòng ngự. Đặc biệt, hai thất bại liên tiếp trước FC Seoul bộc lộ những hạn chế trong việc duy trì cự ly đội hình và chống đỡ các tình huống tấn công tốc độ của đối phương.

Không chỉ gặp khó khăn tại đấu trường châu lục, Thể Công Viettel còn đang trải qua giai đoạn sa sút tại V-League 2026-2027. Đội bóng áo lính đã có 7 trận liên tiếp không thắng ở giải quốc nội và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

Trước đó, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định chia tay HLV Velizar Popov và bổ nhiệm Guilherme Almeida vào vị trí HLV trưởng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil chưa thể giúp Thể Công Viettel cải thiện thành tích trong những trận đấu đầu tiên cầm quân.

Một trong những vấn đề lớn nhất của đội bóng áo lính là khả năng tận dụng cơ hội. Các cầu thủ vẫn có thể tổ chức những pha lên bóng nguy hiểm nhưng thiếu sự chính xác ở các tình huống xử lý cuối cùng.

Trước Melbourne Victory, Thể Công Viettel nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Guilherme Almeida cần cải thiện khả năng phối hợp giữa các tuyến và hạn chế những sai sót ở khu vực giữa sân.

Xét về tương quan lực lượng, phong độ tại đấu trường châu lục và lợi thế sân nhà, Melbourne Victory đang được đánh giá cao hơn. Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn có cơ hội giành điểm nếu cải thiện hiệu quả phòng ngự và tận dụng tốt các tình huống phản công.

Dự đoán tỷ số: Melbourne Victory 2-1 Thể Công Viettel. Đội hình dự kiến: Melbourne Victory: Jack Duncan, Joshua Inserra, Lockyer, Jason Davidson, Franco Lino, Louis D'Arrigo, Jordi Valadon, Keegan Jelacic, Grimaldi, Santos, Nduka. Thể Công Viettel: Văn Bình, Chí Khải, Paulinho Curua, Lucao, Văn Nam, Andre Luiz, Hoàng Khanh, Wesley Nata, Khuất Văn Khang, Lucas Ribamar, Junior Brandao.