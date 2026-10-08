Dự đoán tỷ số Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 8/10: Thắng sát nút?

Ảnh minh họa (AI).

CAHN bước vào trận mở màn bảng B với mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân Jalan Besar (Singapore). Dù vừa để thua Gamba Osaka 1-4 tại AFC Champions League, đội bóng ngành Công an vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng ở đấu trường quốc nội.

Sau 3 vòng đấu tại V.League 2026/27, CAHN toàn thắng trước Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đồng Nai, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. Đáng chú ý, ở vòng đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Mano Polking đánh bại Đồng Nai với tỷ số 3-0.

Sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự là cơ sở để CAHN tự tin hướng tới chiến thắng trên đất Singapore. Bên cạnh đó, đội bóng thủ đô sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Quang Hải, Leonardo Artur, Alan và Perea.

Ở chiều ngược lại, Lion City Sailors là đương kim vô địch giải vô địch quốc gia Singapore. Đội bóng của HLV Mark Jackson có lợi thế sân nhà cùng lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh giàu kinh nghiệm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10: CAHN thử sức trên đất Singapore

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10 có các trận mở màn vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27. Công an Hà Nội (CAHN) làm khách trước Lion City Sailors lúc 18 giờ 30, trong bối cảnh nhiều tuyển thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Lion City Sailors chưa thực sự thuyết phục. Theo một trong hai nguồn nhận định, đội bóng Singapore mới giành 1 điểm sau 2 trận tại giải quốc nội. Tại AFC Champions League Two, Lion City Sailors vừa hòa BG Pathum United 1-1.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía CAHN. Trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2024 trên sân Hàng Đẫy, đại diện Việt Nam giành chiến thắng 5-0. Leonardo Artur lập hat-trick, trong khi Đình Bắc và Văn Đô ghi hai bàn còn lại.

Dù vậy, chuyến làm khách lần này được dự báo không dễ dàng với CAHN. Đội bóng của HLV Mano Polking thiếu trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh vì vấn đề thể trạng. Ngoài ra, một số tuyển thủ như Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Đình Bắc và Văn Đô vừa trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

HLV Mano Polking có thể phải cân nhắc việc sử dụng nhóm cầu thủ này nhằm bảo đảm thể lực. Theo nhận định trước trận, một số tuyển thủ có khả năng được tung vào sân trong hiệp 2.

Về tương quan lực lượng, CAHN vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình cùng phong độ ổn định tại V.League. Tuy nhiên, Lion City Sailors có thể tận dụng lợi thế sân Jalan Besar để gây sức ép lên đội khách.

Với những yếu tố trên, CAHN có cơ hội giành chiến thắng nhưng khó kỳ vọng vào một trận đấu dễ dàng. Khả năng đại diện Việt Nam vượt qua đối thủ với cách biệt tối thiểu được đặt ra.

Dự đoán tỷ số: Lion City Sailors 1-2 CAHN.