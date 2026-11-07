Dự đoán tỷ số Hwacheon KSPO vs TP.HCM, Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027

Hwacheon KSPO quyết giành vé vào tứ kết

Sau thất bại 1-2 trước April 25 SC ở trận ra quân, Hwacheon KSPO đã có chiến thắng đầu tiên tại Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027 khi đánh bại East Bengal với tỷ số 4-1. Chiến thắng này giúp đại diện Hàn Quốc có 3 điểm và vươn lên vị trí thứ hai bảng B, bằng điểm với East Bengal nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu.

Hwacheon KSPO hướng đến chiến thắng trước CLB nữ TP.HCM.

Ở trận gặp East Bengal, đội bóng Hàn Quốc đã cho thấy khả năng tổ chức tấn công khá hiệu quả. Dù bị đối thủ cầm hòa 1-1 trong hiệp một, Hwacheon KSPO vẫn duy trì sức ép và ghi thêm 3 bàn thắng sau giờ nghỉ để giành chiến thắng chung cuộc.

Không chỉ sở hữu những nhân tố chất lượng, đại diện Hàn Quốc còn có lợi thế về thể lực và khả năng phối hợp giữa các tuyến. Ở trận đấu sắp tới với CLB nữ TP.HCM, Hwacheon KSPO nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi tấn công với mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó chắc chắn giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc tấn công và ghi bàn, Hwacheon KSPO cần cải thiện khâu tổ chức phòng ngự. Trong cả hai trận đấu đã qua tại giải, đội bóng Hàn Quốc đều để thủng lưới. Vì vậy, khi đối đầu với CLB nữ TP.HCM, Hwacheon KSPO cần hết sức cẩn trọng trước các tình huống phản công nhanh.

CLB nữ TP.HCM quyết lách qua khe cửa hẹp

Bên kia chiến tuyến, CLB nữ TP.HCM đang gặp khó tại Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027 khi nhận hai thất bại liên tiếp ở vòng bảng. Trong trận ra quân, Huỳnh Như cùng đồng đội để thua East Bengal với tỷ số 1-2, sau đó tiếp tục nhận thất bại 0-6 trước April 25 SC.

CLB nữ TP.HCM đang toàn thua tại Cúp C1 châu Á 2026.

Hai kết quả không tốt khiến CLB nữ TP.HCM đứng cuối bảng B với 0 điểm, ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần, hiệu số -7. Với cục diện hiện tại, cơ hội đi tiếp của đại diện Việt Nam đã bị thu hẹp đáng kể. Vì vậy, CLB nữ TP.HCM buộc phải đánh bại Hwacheon KSPO ở lượt trận cuối nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết.

Trong trường hợp giành chiến thắng, CLB nữ TP.HCM sẽ có 3 điểm và có thể cạnh tranh vị trí thứ hai hoặc thứ ba bảng B, tùy thuộc vào kết quả trận đấu giữa East Bengal và April 25 SC. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng đối với đại diện Việt Nam khi đối thủ đang có phong độ tốt và sở hữu đội hình chất lượng.

Vấn đề đáng lo ngại nhất của CLB nữ TP.HCM nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Trong trận thua April 25 SC, các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước những tình huống phối hợp tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội của đối phương. Bên cạnh đó, hàng công cũng chưa cho thấy sự hiệu quả khi mới ghi được một bàn thắng sau hai trận. Vì vậy, CLB nữ TP.HCM cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng và hạn chế những sai sót cá nhân nếu muốn tạo ra bất ngờ.

Trên hàng công, Huỳnh Như vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tiền đạo kỳ cựu này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt trong những tình huống phản công và phối hợp ở khu vực gần vòng cấm.

Xét về phong độ và chất lượng đội hình, CLB nữ TP.HCM đang bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Tuy nhiên, bất ngờ vẫn có thể xảy ra nếu thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi thi đấu tập trung và tận dụng tốt những cơ hội có được.

Dự đoán tỷ số: Hwacheon KSPO 3-1 TP.HCM. Đội hình dự kiến: Hwacheon KSPO: Kim Min-young, Ji Hyun-yoon, Kim Hyeon-a, Kim Ji-hyeon, Kim Yu-ri, Wi Jae-eun, Mun Eun-ju, Asuna, Lee Su-bin, Mok Seung-yeon, Choi Jeong-min. TP.HCM: Trần Thị Kim Thanh, Chesna, Chương Thị Kiều, Đỗ Thị Thúy Kiều, Ngô Thị Hồng Nhung, Ngọc Trâm, Siddsif, Thùy Linh, Trần Thị Thu Thảo, Joelma, Huỳnh Như.