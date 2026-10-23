Dự đoán tỷ số HAGL vs Sông Lam Nghệ An (17h ngày 23/10), vòng 5 V-League 2026-2027

HAGL đặt mục tiêu 3 điểm trên sân nhà

Sau khởi đầu không như kỳ vọng, HAGL đang hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) tại vòng 5 V-League 2026-2027. Trước trận đấu này, đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm sau 4 vòng và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

HAGL tự tin hướng đến cuộc tiếp đón SLNA.

Cụ thể, HAGL khởi đầu mùa giải bằng trận thua 0-4 trước Thép Xanh Nam Định, sau đó tiếp tục thất bại 1-3 trước Hải Phòng. Đến vòng 3, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại SHB Đà Nẵng 3-0. Tuy nhiên, họ không thể duy trì sự ổn định khi nhận thất bại 3-4 trước Ninh Bình ở vòng đấu gần nhất.

Những kết quả này cho thấy HAGL vẫn còn những hạn chế trong khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung ở những thời điểm quyết định. Sau 4 vòng, đội bóng phố Núi đã ghi được 7 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 11 lần. Đây là một trong những hàng phòng ngự nhận nhiều bàn thua nhất giải đấu.

Dù vậy, khả năng tấn công của HAGL đang có dấu hiệu cải thiện khi ghi được 6 bàn trong hai trận gần nhất. Trong đó, những ngoại binh như Luann Augusto và Matheus Lucas đang đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng và tạo cơ hội.

Đáng chú ý, ở vòng đấu này, HAGL sẽ được trở lại thi đấu trên sân Pleiku sau thời gian phải sử dụng sân Quy Nhơn do mặt sân xuống cấp. Đây là tin vui đối với HAGL khi họ được trở lại thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc và nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ.

Về mặt lực lượng, HAGL sẽ không có sự phục vụ của Phước Bảo do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Ninh Bình. Vì vậy, HLV Lê Quang Trãi cần có những điều chỉnh phù hợp để bảo đảm sự chắc chắn của hàng phòng ngự trước đối thủ đang có phong độ tốt.

Sông Lam Nghệ An quyết tâm duy trì mạch bất bại

Bên kia chiến tuyến, SLNA đang có khởi đầu khá ấn tượng tại V-League 2026-2027 khi giành được 8 điểm sau 4 vòng và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn cùng Ninh Bình là hai đội bóng chưa phải nhận thất bại nào từ đầu mùa giải.

SLNA đặt mục tiêu 3 điểm trước HAGL.

Tuy nhiên, SLNA đang có dấu hiệu chững lại khi liên tiếp bị Công an TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa. Ở vòng đấu gần nhất, đội bóng xứ Nghệ đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Hà Tĩnh dù đã có thời điểm dẫn trước đối thủ 2-0.

Dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đang được xây dựng dựa trên lối chơi tốc độ và linh hoạt. Khi cần, SLNA có thể triển khai tấn công mạch lạc và khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc bắt bài. Bên cạnh đó, họ cũng cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự khá tốt, dù vẫn cần cải thiện sự tập trung ở những thời điểm quyết định.

Ở trận đấu với HAGL, dù phải thi đấu trên sân khách, SLNA vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về khả năng giành 3 điểm. Đây là điều dễ hiểu bởi những gì thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thể hiện cho đến lúc này là tương đối ấn tượng. Không chỉ thế, họ còn đang có thành tích đối đầu tốt hơn đội chủ nhà khi thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 3 trong 10 lần chạm trán gần nhất.

Tuy nhiên, đây vẫn được dự đoán là trận đấu không hề đơn giản với Văn Bình cùng các đồng đội. Thậm chí, nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có nguy cơ phải ra về trắng tay.

Dự đoán tỷ số: HAGL 1-1 Sông Lam Nghệ An. Đội hình dự kiến: HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Julio Cesar, Thanh Nhân, Thanh Sơn, Matheus Lucas, Luann Augusto, Vĩnh Nguyên, Gia Bảo, Alves Reis. Sông Lam Nghệ An: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo Filho, Quang Vinh, Văn Quý, Văn Bắc, Luiz Guilherme, Quang Tú, Abdel Đức Vinh, Bruno.