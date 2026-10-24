Dự đoán tỷ số Hà Tĩnh vs Hải Phòng (18h ngày 24/10), vòng 5 V-League 2026-2027

Hà Tĩnh tiếp đà thăng hoa

Hà Tĩnh đang có khởi đầu tương đối tích cực tại V-League 2026-2027. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật giành được 7 điểm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Hà Tĩnh tự tin hướng đến trận đấu với Hải Phòng.

Đây là thành tích khá tốt đối với đội bóng núi Hồng, nhất là khi họ không được đánh giá quá cao trước khi mùa giải khởi tranh. Đáng chú ý, thất bại duy nhất của Hà Tĩnh từ đầu mùa là trận thua 0-1 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Ở vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Phan Như Thuật hòa Sông Lam Nghệ An (SLNA) với tỷ số 2-2 trong trận derby Nghệ Tĩnh. Trong màn so tài này, Hà Tĩnh để đối thủ dẫn trước hai bàn nhưng vẫn thi đấu nỗ lực và tìm được các bàn gỡ nhờ công của Bùi Duy Thường và Daniel Passira.

Dù vậy, kết quả này cũng cho thấy Hà Tĩnh vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự. Việc để SLNA ghi liên tiếp hai bàn trong thời gian ngắn cho thấy đội bóng của HLV Phan Như Thuật có thể gặp khó khăn khi đối phương đẩy cao tốc độ tấn công.

Xét về lối chơi, Hà Tĩnh đang được xây dựng dựa trên sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái tương đối nhanh. Đội bóng núi Hồng thường duy trì cự ly đội hình hợp lý, tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân trước khi tìm kiếm cơ hội từ những đường chuyền lên phía trên.

Trước trận đấu với Hải Phòng, Hà Tĩnh có trong tay lực lượng tốt nhất và đây là cơ sở để họ có thể nghĩ đến việc giành 3 điểm trước đội bóng đất Cảng. Bên cạnh đó, họ còn có lợi thế sân nhà và đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại khi tiếp đón Hải Phòng.

Hải Phòng hướng đến chiến thắng

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng đang có những dấu hiệu khởi sắc sau giai đoạn đầu mùa giải thiếu ổn định. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Đặng Văn Thành giành được 6 điểm với 2 chiến thắng và 2 thất bại, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Hải Phòng đang chơi tốt ở mùa giải 2026-2027.

Đáng chú ý, Hải Phòng vừa có chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân khách tại vòng 4. Kết quả này không chỉ giúp Hải Phòng cải thiện thứ hạng mà còn mang đến sự tự tin cho các cầu thủ trước chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh.

Đội bóng đất Cảng đang sở hữu hàng công thi đấu khá hiệu quả khi ghi được 10 bàn thắng sau 4 trận, chỉ kém Ninh Bình (11 bàn). Tuy nhiên, hàng phòng ngự Hải Phòng lại thi đấu chưa tốt khi đã để thủng lưới tới 8 lần.

Dưới thời HLV Đặng Văn Thành, Hải Phòng đang hướng đến lối chơi chủ động, chú trọng khả năng phối hợp nhanh và khai thác khoảng trống ở hai hành lang biên. Trong đó, những cầu thủ như Tagueu, Makaric và Joseph Mpande được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy khả năng ghi bàn và tạo đột biến.

Tuy nhiên, trước Hà Tĩnh, Hải Phòng khó có thể duy trì thế trận tấn công thuận lợi như trong trận gặp Đà Nẵng. Đội chủ nhà sở hữu hàng phòng ngự có tổ chức và thường chơi khá khó chịu khi được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, đoàn quân của HLV Đặng Văn Thành cần thận trọng trong những tình huống triển khai bóng.

Xét về phong độ và tương quan lực lượng, hai đội không có sự chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, hàng công đang thi đấu hiệu quả cùng sự hưng phấn sau chiến thắng trước Đà Nẵng có thể giúp Hải Phòng tạo ra khác biệt.

Dự đoán tỷ số: Hà Tĩnh 1-2 Hải Phòng. Đội hình dự kiến: Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Văn Đức, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Văn Lương, Floro Daniel, Atshimene. Hải Phòng: Văn Toản, Ngọc Tú, Esteban, Quốc Anh, Mạnh Dũng, Vũ Tín, Hữu Sơn, Minh Dĩ, Makaric, Tagueu, Mpande.