Dự đoán tỷ số Hà Nội vs Ninh Bình (19h15 ngày 30/10), vòng 6 V-League 2026-2027

Hà Nội quyết tâm tìm lại chiến thắng trên sân nhà

Tối 30/10, CLB Hà Nội có cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tại vòng 6 V-League 2026-2027. Trước cuộc đọ sức này, CLB Hà Nội đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 5 vòng đấu.

Hà Nội FC tự tin hướng đến trận đấu với Ninh Bình.

Ở lần ra sân gần nhất, đoàn quân của HLV Harry Kewell bất ngờ để thua Đà Nẵng với tỷ số 0-1 trên sân Chi Lăng. Đây là kết quả đáng thất vọng bởi Hà Nội được đánh giá cao hơn đối thủ trên mọi phương diện.

Trước khi để thua Đà Nẵng, Hà Nội từng gây ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội ở vòng 4. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Harry Kewell cho thấy khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội hiệu quả.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Hà Nội lúc này vẫn là sự thiếu ổn định. Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng đội bóng chưa duy trì được khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép thường xuyên trước các đối thủ.

Ở những trận gặp đối thủ có hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, Hà Nội thường gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng cấm. Những đường chuyền quyết định thiếu chính xác khiến các cơ hội ghi bàn không xuất hiện nhiều như mong đợi.

Trở lại trận đấu với Ninh Bình, Hà Nội sẽ không có được lực lượng tốt nhất khi hậu vệ Nguyễn Anh Tiệp phải nghỉ thi đấu do án treo giò. Đặc biệt, HLV Harry Kewell cũng không được trực tiếp chỉ đạo trận đấu sau khi nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài ở vòng 5.

Dù vậy, Hà Nội vẫn có lợi thế được thi đấu trên sân Hàng Đẫy. Nếu tận dụng tốt kinh nghiệm và duy trì sự tập trung, đội bóng Thủ đô hoàn toàn có khả năng giành kết quả tích cực trước đối thủ.

Ninh Bình gặp khó tại Hàng Đẫy

Bên kia chiến tuyến, CLB Ninh Bình cũng bước vào vòng 6 với quyết tâm giành chiến thắng sau thất bại trước Công an TP.HCM ở lượt trận gần nhất. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 trận.

CLB Ninh Bình (áo đỏ) được dự báo sẽ gặp khó trước Hà Nội FC.

Khoảng cách giữa Ninh Bình với đội dẫn đầu Sông Lam Nghệ An chỉ là 1 điểm. Vì vậy, một chiến thắng trước Hà Nội có thể giúp đội bóng cố đô cải thiện đáng kể vị trí và tiếp tục duy trì tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

Ninh Bình từng khởi đầu mùa giải 2026-2027 khá ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, những trận đấu gần đây cho thấy đội bóng vẫn còn tồn tại một số vấn đề, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự.

Trong chiến thắng 4-3 trước HAGL tại vòng 3, Ninh Bình đã để đối thủ ghi tới ba bàn. Dù giành trọn 3 điểm, nhưng kết quả này cho thấy hàng thủ của đội bóng chưa thực sự chắc chắn. Đến vòng 5, những hạn chế tiếp tục bộc lộ khi Ninh Bình để thua Công an TP.HCM 0-1 ngay trên sân nhà.

Dù vậy, xét về chất lượng đội hình, Ninh Bình vẫn được đánh giá là đối thủ đáng gờm tại V-League mùa này. Dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm, họ đang hướng tới cách đá kiểm soát tấn công và lối chơi này phần nào đang mang tới sự hiệu quả.

Nhưng ở trận đấu sắp tới với Hà Nội, đội bóng cố đô cũng phải đối mặt với khó khăn về lực lượng khi hậu vệ Lucas Henrique Turci vắng mặt vì án treo giò. Việc thiếu một cầu thủ quan trọng trong hệ thống phòng ngự khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải tính toán phương án thay thế, nhất là khi Hà Nội sở hữu những cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm.

Một yếu tố đáng chú ý khác là cuộc tái ngộ giữa HLV Chu Đình Nghiêm và đội bóng cũ. Nhà cầm quân này từng dẫn dắt Hà Nội trong giai đoạn 2016-2021 và có nhiều năm làm việc tại sân Hàng Đẫy. Sự am hiểu về môi trường bóng đá Thủ đô có thể giúp ông Chu Đình Nghiêm chuẩn bị những phương án chiến thuật phù hợp cho Ninh Bình.

Dự đoán tỷ số: Hà Nội 1-1 Ninh Bình. Đội hình dự kiến: Hà Nội: Văn Chuẩn, Adriel Tadeu, Công Nhật, Thành Chung, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Kevin Felida, Yuval Sade, Tournaire, Văn Quyết, Văn Tùng. Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Văn Thuận, Tài Lộc, Friday, Lucas Vinicius.