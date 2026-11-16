Dự đoán tỷ số Đức vs Hà Lan, UEFA Nations League 2026-2027

Đức quyết tâm giành vé vào tứ kết

Đội tuyển Đức sẽ có cuộc tiếp đón Hà Lan trên sân Olympiastadion Berlin tại lượt trận cuối bảng A2 UEFA Nations League 2026-2027. Trước màn so tài này, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đang đứng thứ ba bảng A2 với 8 điểm, bằng điểm Hy Lạp nhưng xếp sau do kém về thành tích đối đầu.

Tuyển Đức đặt mục tiêu 3 điểm trước Hà Lan.

Với cục diện hiện tại, Đức cần hướng đến chiến thắng trước Hà Lan để cải thiện vị trí và tăng cơ hội giành quyền đi tiếp. Nếu chỉ có một kết quả hòa, họ sẽ phải chờ Hy Lạp thất bại trước Serbia mới có thể vào tứ kết.

Ở lần ra sân gần nhất, Đức có màn trình diễn tích cực khi đánh bại Serbia với tỷ số 3-1 ngay trên sân khách. Đây là chiến thắng quan trọng giúp đoàn quân của HLV Jurgen Klopp duy trì cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu.

Chiến thắng này cho thấy những tín hiệu tích cực trong lối chơi của đội tuyển Đức, đặc biệt ở khả năng pressing và tận dụng cơ hội. Các học trò của HLV Klopp gây sức ép ngay từ đầu, đồng thời tổ chức những pha tấn công với tốc độ cao.

Tuy nhiên, nhìn lại hành trình tại Nations League mùa này, Đức vẫn chưa duy trì được phong độ ổn định. Trong trận mở màn, họ để Hà Lan cầm hòa 1-1 dù đã dẫn trước. Sau đó, đội bóng tiếp tục nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp.

Dù đánh bại Serbia 2-0 ở lượt trận thứ ba, Đức lại bị Hy Lạp cầm hòa 0-0 trong lần tái đấu. Những kết quả này khiến đoàn quân của HLV Klopp đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Điểm tích cực của đội tuyển Đức nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Sau 5 lượt trận, họ mới nhận 3 bàn thua, cho thấy hàng thủ vẫn duy trì được sự chắc chắn trước những đối thủ có khả năng tấn công tốt.

Về lực lượng, HLV Jurgen Klopp không có sự phục vụ của Jamal Musiala và Serge Gnabry trong trận đấu với Hà Lan do chấn thương. Đây là những tổn thất đáng kể khi đội chủ nhà cần tăng cường khả năng tấn công để tìm kiếm chiến thắng.

Ở trận đấu tới, đội tuyển Đức nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép từ khu vực giữa sân. Tuy nhiên, họ cũng cần duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự để hạn chế những pha phản công tốc độ của Hà Lan.

Hà Lan bảo toàn ngôi đầu bảng

Ở chiều ngược lại, Hà Lan đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A2. Sau 5 lượt trận, đoàn quân của HLV Xavi Hernandez có 11 điểm với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, đồng thời chưa phải nhận thất bại nào.

Hà Lan đang chơi tốt tại UEFA Nations League 2026-2027.

Đáng chú ý, Hà Lan vừa có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Hy Lạp với tỷ số 7-0. Đây là chiến thắng đậm nhất của đội bóng áo cam tại Nations League mùa này, qua đó tạo ra lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại so với các đối thủ cạnh tranh.

Dưới thời HLV Xavi, “Cơn lốc màu da cam” vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng và tấn công, đồng thời thường gây khó khăn cho các đối thủ bằng khả năng pressing mạnh mẽ. Lối chơi này cũng phần nào giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự, giúp đội bóng mới chỉ nhận 5 bàn thua tại Nations League mùa này.

Với 11 điểm, Hà Lan chỉ cần hòa Đức là chắc chắn đứng đầu bảng A2 và giành quyền vào tứ kết. Đây là lợi thế đáng kể khi đội bóng áo cam không phải chịu áp lực buộc phải giành chiến thắng như đối thủ.

Dù vậy, Hà Lan vẫn đối diện với những khó khăn về lực lượng khi trung vệ Virgil van Dijk không thể góp mặt trong đợt tập trung này. Bên cạnh đó, tiền vệ Frenkie de Jong gặp vấn đề về thể lực sau trận đấu với Hy Lạp, khiến HLV Xavi phải tính toán lại phương án nhân sự ở khu vực trung tuyến.

Trong cuộc tái đấu tại Berlin, Hà Lan nhiều khả năng sẽ ưu tiên kiểm soát bóng và duy trì sự chắc chắn nhằm bảo vệ vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, trước một đội tuyển Đức đang cần chiến thắng, Hà Lan chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Dự đoán tỷ số: Đức 2-1 Hà Lan. Đội hình dự kiến: Đức: Ter Stegen, Treu, Thiaw, Tah, Mittelstadt, Kimmich, Pavlovic, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz. Hà Lan: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber, Veerman, Koopmeiners, Summerville, Reijnders, Gakpo, Malen.