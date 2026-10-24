Dự đoán tỷ số Đồng Nai vs Nam Định (18h ngày 24/10), vòng 5 V-League 2026-2027

Đồng Nai quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên

Đồng Nai đến V-League 2026-2027 với tư cách là tân binh của giải đấu và mục tiêu lớn nhất của họ là trụ lại với sân chơi số một của bóng đá Việt Nam. Dù từng thống trị giải hạng Nhất, nhưng đội bóng phía Nam lúc này lại đang có dấu hiệu bị ngợp khi bước lên sân chơi V-League.

Đồng Nai (áo xanh) chưa có chiến thắng nào tại V-League 2026-2027.

Trước khi bước vào vòng 5, Đồng Nai mới giành được 1 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Đây là kết quả đáng thất vọng đối với Đồng Nai, đặc biệt khi đội bóng đã có những sự bổ sung nhân sự chất lượng trước mùa giải mới. Cụ thể, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng lần lượt thua Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Hà Nội.

Thậm chí, dù chỉ gặp một Bắc Ninh bị đánh giá thấp hơn ở vòng đấu gần nhất nhưng Đồng Nai cũng chỉ có được trận hòa 0-0. Tuy đã chấm dứt chuỗi trận toàn thua, nhưng kết quả này vẫn chưa thể giúp Đồng Nai thoát khỏi vị trí cuối bảng, đồng thời cho thấy đội bóng còn nhiều vấn đề cần cải thiện.

Vấn đề nghiêm trọng nhất của Đông Nai lúc này nằm ở chất lượng hàng công khi họ chưa ghi được bàn thắng nào sau 4 trận tại V-League. Dù sở hữu một số cầu thủ có kinh nghiệm như Nguyễn Công Phượng hay Lương Xuân Trường, nhưng đội bóng vẫn chưa tạo ra được sự gắn kết cần thiết.

Thực tế, Đồng Nai không chỉ gặp khó trong khâu ghi bàn, mà khả năng tạo cơ hội hay kiểm soát bóng của họ cũng đều đang gặp vấn đề. Đây là điều rất đang lo và HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ cần phải nhanh chóng tìm cách để giải quyết, nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua trụ hạng.

Không chỉ tấn công chưa tốt, hàng phòng ngự Đồng Nai cũng bộc lộ những hạn chế khi phải đối đầu với các đội bóng có khả năng gây sức ép liên tục. Các cầu thủ phòng ngự của Đồng Nai luôn tỏ ra bị động trước những pha lên bóng nhanh hoặc tranh chấp ở khu vực 16m50.

Ở cuộc tiếp đón Nam Định, Đồng Nai còn gặp bất lợi về lực lượng khi hai hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn không thể thi đấu do án treo giò. Sự vắng mặt của hai cầu thủ này khiến ban huấn luyện phải điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự trong bối cảnh đội bóng đang chịu nhiều sức ép. Dù vậy, lợi thế sân nhà vẫn là điểm tựa để Đồng Nai hướng đến một kết quả tích cực.

Nam Định hướng đến chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu

Bên kia chiến tuyến, Nam Định đang có khởi đầu tương đối tích cực tại V-League 2026-2027. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt giành được 7 điểm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.

CLB Nam Định đang chơi tốt ở mùa giải 2026-2027.

Ở vòng đấu gần nhất, Nam Định đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Trong đó, một bàn đến từ tình huống phản lưới nhà của đối phương và bàn còn lại được ghi bởi Phạm Tuấn Hải. Chiến thắng này giúp Nam Định có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách trên sân Đồng Nai, đồng thời tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, Nam Định đang xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công chủ động. Đội bóng thành Nam thường tìm cách gây sức ép từ khu vực giữa sân, sau đó đưa bóng lên phía trước bằng những tình huống phối hợp nhanh hoặc khai thác khoảng trống ở hai biên.

Tuy nhiên, đội khách vẫn gặp những khó khăn nhất định về lực lượng khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, Nam Định cũng không có sự phục vụ của Rômulo và Ezequiel Santos da Silva do án treo giò. Đây đều là những cầu thủ quan trọng và HLV Vũ Hồng Việt sẽ cần phải sớm tìm ra phương án thích hợp để thay thế.

Dù vậy, với đội hình có chiều sâu và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn Đồng Nai trong cuộc đối đầu sắp tới. Về thành tích đối đầu, theo thống kê 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Nam Định giành 3 chiến thắng, trong khi Đồng Nai có 2 lần đánh bại đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Đồng Nai 0-2 Nam Định. Đội hình dự kiến: Đồng Nai: Văn Phong, Tiến Dụng, Hữu Tuấn, Vulic Milos, Tự Nhân, Xuân Trường, Jotic Filip, Công Phượng, Văn Đức, Ivan Virgill Andrei, Majdevac Andrija. Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vũ, Felix Eboa, Tuấn Dương, Ngọc Sơn, A Mít, Caio César, Tyler James, Ti Phông, Mạnh Quỳnh, Tuấn Hải.