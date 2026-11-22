Đà Nẵng kỳ vọng thay tướng đổi vận

Ngày 22/11, CLB Đà Nẵng sẽ có cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Chi Lăng tại vòng 8 V-League 2026-2027. Trước khi bước vào trận đấu này, Đà Nẵng đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 9 điểm.

Đà Nẵng tự tin hướng đến trận gặp Ninh Bình.

Ở vòng đấu gần nhất, Đà Nẵng bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Đồng Nai, đội bóng trước đó chưa giành được chiến thắng nào tại V-League mùa này. Kết quả này khiến ban lãnh đạo Đà Nẵng quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Theo đó, HLV Lee Young-jin được mời về để thay thế HLV Lê Đức Tuấn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng là trợ lý quan trọng của HLV Park Hang-seo trong giai đoạn 2017-2023, góp phần vào những thành tích đáng chú ý của các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc trực tiếp dẫn dắt một CLB tại V-League sẽ là thử thách khác đối với HLV Lee Young-jin, đặc biệt khi ông tiếp quản Đà Nẵng trong giai đoạn đội bóng đang gặp khó khăn.

Dù vậy, sự xuất hiện của chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn mang đến những kỳ vọng nhất định. Người hâm mộ Đà Nẵng đang chờ đợi những thay đổi về tinh thần thi đấu, cách tổ chức phòng ngự và khả năng triển khai tấn công của đội nhà.

Phong độ của Đà Nẵng khá thất thường khi có 2 chiến thắng nhưng cũng nhận 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, Đà Nẵng từng đánh bại những đối thủ được đánh giá cao như Công an TP.HCM hay Hà Nội FC. Tuy nhiên, đội bóng này cũng để thua trước Hải Phòng và Đồng Nai.

Những kết quả trái ngược cho thấy Đà Nẵng có khả năng tạo bất ngờ nhưng chưa duy trì được sự ổn định trong lối chơi. Một trong những vấn đề cần cải thiện là khả năng tổ chức phòng ngự.

Về lực lượng, Đà Nẵng không có sự phục vụ của tiền đạo Võ Nguyên Hoàng trong cuộc tiếp đón Ninh Bình do chấn thương. Dù vậy, HLV Lee Young-jin vẫn có những cầu thủ đủ chất lượng để thay thế.

Trước Ninh Bình, Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ ưu tiên duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Lee Young-jin cũng cần hạn chế những sai sót ở khu vực giữa sân, bởi Ninh Bình sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt.

Ninh Bình quyết tâm trở lại cuộc đua nhóm đầu

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình khép lại vòng 7 V-League 2026-2027 với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Dù vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định.

Ninh Bình chơi chưa tốt trong những vòng đấu gần đây.

Trước đó, Ninh Bình từng nhận hai thất bại liên tiếp trước Công an TP.HCM và Hà Nội FC. Những trận thua này khiến đội bóng cố đô đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, Ninh Bình đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở vòng 7 khi đánh bại Bắc Ninh với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chấm dứt chuỗi trận không như mong muốn và có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách trên sân Chi Lăng.

Với khoảng cách không quá lớn so với nhóm dẫn đầu, Ninh Bình cần giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng. Xét về chất lượng đội hình, đội bóng cố đô được đánh giá nhỉnh hơn Đà Nẵng khi sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại V-League.

Với lực lượng hiện có, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát khu vực trung tuyến và tổ chức những tình huống tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Ninh Bình cũng cần duy trì sự tập trung trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi Đà Nẵng có thể tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công để tổ chức phản công.

Dự đoán tỷ số: Đà Nẵng 1-2 Ninh Bình. Đội hình dự kiến: Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Matías Fracchia, Lương Duy Cương, Vũ Văn Sơn, Yvo Calleros, Nguyễn Phi Hoàng, Joel López Pissano, Phan Văn Long, Ivan Saponjic, Nguyễn Minh Quang. Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Hồ Tấn Tài, Janclesio, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Geovane Magno, Nguyễn Quốc Việt, Lucas Silva, Trần Bảo Toàn.