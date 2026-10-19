Dự đoán tỷ số Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel (18h ngày 19/10), V-League 2026-2027

Công an TP.HCM quyết tìm lại chiến thắng

CLB Công an TP.HCM bước vào mùa giải 2026-2027 với rất nhiều kỳ vọng sau khi nhận được sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện cho đến lúc này chưa thực sự thuyết phục.

CLB Công an TP.HCM tự tin hướng đến trận đấu với Thể Công Viettel.

Sau 3 vòng đầu tiên tại V-League, Công an TP.HCM mới chỉ tích lũy được 4 điểm và hiện đã bị đẩy xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Ở trận ra quân, thầy trò HLV Diles Arthur gây bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, đội bóng ngành Công an không thể duy trì được phong độ này trong những trận đấu tiếp theo.

Cụ thể, Công an TP.HCM bất ngờ để thua tân binh Bắc Ninh 0-1 tại vòng 2, trước khi bị SLNA cầm hòa 1-1 trên sân Vinh ở vòng 3.

Trong cuộc đối đầu với SLNA, Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho Công an TP.HCM. Dù vậy, đội khách không thể bảo vệ lợi thế và phải chấp nhận chia điểm.

Kết quả này cho thấy Công an TP.HCM vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định, đặc biệt ở những thời điểm đối phương gia tăng sức ép.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Diles Arthur, Công an TP.HCM đang hướng đến lối chơi kiểm soát bóng và tấn công, tạo ra sự áp đảo ngay từ khu vực giữa sân. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình không quá nổi bật, cách chơi này chưa mang lại hiệu quả cao.

Trở lại trận đấu với Thể Công Viettel, Công an TP.HCM có lợi thế khi được chơi trên sân nhà và điều này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Tuy nhiên, lợi thế ấy chưa thể đảm bảo giúp Tiến Linh cùng đồng đội giành được kết quả tốt.

Thậm chí, nếu mất cảnh giác, đội chủ nhà hoàn toàn có nguy cơ trắng tay trước Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel chịu áp lực sau hai thất bại liên tiếp

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn tại V-League 2026-2027 khi mới có 3 điểm sau 3 vòng đấu.

Thể Công Viettel chơi không quá tốt ở mùa giải này.

Đội bóng của HLV Velizar Popov khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai. Tuy nhiên, những kết quả sau đó lại không đáp ứng được kỳ vọng khi họ lần lượt để thua Công an Hà Nội và Hà Tĩnh.

Thể Công Viettel lúc này đang gặp khá nhiều vấn đề trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Bên cạnh đó, việc các trụ cột liên tục gặp vấn đề về sức khỏe cũng ảnh hưởng tiêu cực đến lối chơi của đội bóng áo lính.

Không chỉ gặp khó tại giải quốc nội, Thể Công Viettel còn nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại AFC Champions League Two. Kết quả này khiến đội bóng áo lính chịu thêm áp lực trước chuyến làm khách trên sân của Công an TP.HCM.

Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn tốt.

Về chiến thuật, HLV Popov đang xây dựng cho Thể Công Viettel lối chơi có cường độ cao, tích cực tranh chấp và gây sức ép ngay khi đối phương triển khai bóng.

Tuy nhiên, cách chơi này cũng tiềm ẩn rủi ro nếu các tuyến không duy trì được cự ly đội hình hợp lý.

Khi những cầu thủ phía trên dâng cao gây sức ép nhưng hàng tiền vệ và phòng ngự không kịp hỗ trợ, đối phương có thể khai thác khoảng trống bằng những tình huống phản công.

Đây là vấn đề Thể Công Viettel cần đặc biệt lưu ý trước Công an TP.HCM, đội bóng sở hữu những tiền đạo có khả năng tận dụng cơ hội khá tốt.

Dù vậy, thành tích đối đầu trong thời gian gần đây vẫn mang đến sự tự tin cho đội bóng áo lính. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Thể Công Viettel giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa trước Công an TP.HCM.

Tuy nhiên, nhìn vào những gì đã diễn ra từ đầu mùa, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Popov.

Dự đoán tỷ số: Công an TP.HCM 1-1 Thể Công Viettel. Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM: Lê Giang, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Nhật Minh, Đăng Khoa, Quốc Cường, Leonardo, Williams Minh Hoàng, Tiến Linh, Olaha. Thể Công Viettel: Văn Việt, Phan Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Đinh Viết Tú, Văn Tú, Nhật Nam, Khuất Văn Khang, Việt Hưng, Doãn Ngọc Tân, Brandao.