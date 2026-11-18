CLB Công an TP.HCM hướng đến 3 điểm

CLB Công an TP.HCM sẽ có cuộc tiếp đón Buriram United trên sân Bình Dương tại lượt trận thứ hai bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Trước màn so tài này, đại diện Việt Nam đang đứng thứ ba bảng A với 1 điểm.

CLB Công an sẽ tạo ra bất ngờ cho Buriram United?

Với cục diện hiện tại, đội bóng ngành Công an cần hướng đến chiến thắng để cải thiện vị trí và tăng cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Ở trận ra quân, Công an TP.HCM có màn trình diễn tương đối tích cực trước Ratchaburi ngay trên đất Thái Lan.

Phong độ của Công an TP.HCM tại V-League 2026-2027 cũng chưa thực sự ổn định. Trong hai vòng đấu gần nhất, họ lần lượt nhận thất bại trước SHB Đà Nẵng và Công an Hà Nội.

Trước trận gặp Buriram United, Công an TP.HCM đón nhận thông tin tích cực về lực lượng khi bốn cầu thủ gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức đã trở về CLB sau thời gian tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Công an TP.HCM sẽ không có sự phục vụ của Williams Minh Hoàng do chấn thương cổ chân gặp phải trong trận U23 Việt Nam hòa Qatar tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Với lợi thế sân nhà và sự trở lại của nhiều trụ cột, Công an TP.HCM có cơ sở hướng đến kết quả tích cực. Tuy nhiên, khả năng tổ chức phòng ngự và hạn chế sai lầm vẫn sẽ là yếu tố quan trọng trước một đối thủ có thực lực như Buriram United.

Buriram United vượt khó trên đất Việt Nam

Ở chiều ngược lại, Buriram United bước vào trận đấu với vị thế nhà đương kim vô địch Cúp các CLB Đông Nam Á. Đại diện Thái Lan sở hữu đội hình chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu tại những giải đấu quốc tế.

Buriram United (áo xanh) đang chơi tốt ở mùa giải 2026-2027.

Tuy nhiên, Buriram United chưa có khởi đầu như mong đợi tại giải đấu lần này khi bị Borneo FC cầm hòa, qua đó mới có 1 điểm và đang đứng thứ năm bảng A. Vì vậy, đoàn quân của HLV Raul Caneda cũng cần giành kết quả thuận lợi trước Công an TP.HCM để cải thiện vị trí và duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Xét về phong độ, Buriram United đang có những kết quả tương đối tích cực ở các đấu trường khác. Tại Thai League 2026-2027, đội bóng giành 16 điểm sau 7 vòng đấu với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Ở trận đấu gần nhất tại giải quốc nội, Buriram United đánh bại Ratchaburi với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Đây cũng là đối thủ từng cầm hòa Công an TP.HCM ở lượt trận mở màn Cúp các CLB Đông Nam Á.

Ngoài ra, Buriram United còn cho thấy khả năng cạnh tranh tại AFC Champions League Elite khi lần lượt cầm hòa Gamba Osaka và Kashima Antlers. Những kết quả này phần nào phản ánh chất lượng đội hình và khả năng tổ chức phòng ngự của đại diện Thái Lan trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Dù vậy, Buriram United cũng có những khó khăn nhất định trước chuyến làm khách tại Việt Nam. Một số cầu thủ như Theerathon Bunmathan, Anan Yodsangwal và Iklas Sanron được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan tham dự King's Cup 2026, khiến khả năng góp mặt của họ ở trận đấu tới chưa chắc chắn.

Bên cạnh đó, đại diện Thái Lan vừa thay đổi HLV trưởng khi bổ nhiệm Raul Caneda vào đầu tháng 11. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang trong quá trình xây dựng lối chơi và đánh giá lực lượng. Vì vậy, khả năng thích nghi với những yêu cầu chiến thuật mới cũng là vấn đề đáng chú ý của đội khách.

Với chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Buriram United được đánh giá nhỉnh hơn Công an TP.HCM. Tuy nhiên, đội khách vẫn phải thận trọng trước quyết tâm giành chiến thắng và lợi thế sân nhà của đại diện Việt Nam.

Dự đoán tỷ số: Công an TP.HCM 1-2 Buriram United. Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik, Nguyễn Minh Trọng, Nguyễn Quang Kiệt, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Kevin Yamga, Leonardo Gomes, Jose Narvaez, Jason Cummings, Nguyễn Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức. Buriram United: Neil Etheridge, Asadi, Kenneth Dougall, Edu Mancha, Kingsley Schindler, Darlan, Moya, Goran Causic, Sasalak Haiprakon, Tudorie, Guilherme Bissoli.