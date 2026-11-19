Công an Hà Nội tự tin lấy 3 điểm

Tối 19/11, CLB Công an Hà Nội sẽ có cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ hai bảng B Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027 (Shopee Cup). Trước màn so tài này, đoàn quân của HLV Mano Polking đang có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors ở trận mở màn.

CLB Công an Hà Nội tự tin hướng đến trận đấu với Johor Darul Ta'zim.

Ở lượt trận ra quân, đội bóng ngành Công an có màn trình diễn tương đối tích cực trước Lion City Sailors ngay trên đất Singapore. Dù phải thi đấu trên sân khách, Công an Hà Nội vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng rất tốt cơ hội được trao để giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này tạo động lực cho thầy trò HLV Mano Polking trước khi bước vào cuộc đối đầu với Johor Darul Ta'zim. Không chỉ có khởi đầu thuận lợi tại Shopee Cup, Công an Hà Nội còn sở hữu lực lượng chất lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Công an Hà Nội vẫn gặp khó khăn về lực lượng khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng đang gặp vấn đề về thể lực và nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận đấu tới.

Theo HLV Polking, Johor Darul Ta'zim là đối thủ mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, Công an Hà Nội cũng có đủ khả năng cạnh tranh nếu phát huy tốt những phương án chiến thuật đã chuẩn bị.

Để hoàn thành mục tiêu, đội bóng ngành Công an cần duy trì sự tập trung trong phòng ngự, đặc biệt khi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến. Ngoài ra, việc kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng những tình huống chuyển đổi trạng thái cũng có thể giúp Công an Hà Nội tạo ra cơ hội.

Johor Darul Ta'zim hướng đến ngôi đầu bảng

Ở chiều ngược lại, Johor Darul Ta'zim bước vào trận đấu với vị thế của đội bóng hàng đầu Malaysia, đồng thời là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch Shopee Cup 2026-2027. Không chỉ có thành tích ấn tượng, Johor Darul Ta'zim còn được đánh giá cao về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các giải châu lục.

Johor Darul Ta'zim đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Theo thống kê, đội hình của Johor Darul Ta'zim có tổng giá trị khoảng 15,93 triệu euro, cao hơn đáng kể so với mức 6,45 triệu euro của Công an Hà Nội. Sự chênh lệch này phần nào phản ánh chiều sâu lực lượng của hai đội, dù không phải yếu tố quyết định hoàn toàn kết quả trên sân.

Ở trận mở màn Shopee Cup 2026-2027, Johor Darul Ta'zim thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước PKR Svay Rieng. Kết quả này giúp đội bóng Malaysia giành 3 điểm và tạm đứng đầu bảng B với hiệu số bàn thắng bại +6.

Chiến thắng cách biệt cũng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của hàng công Johor Darul Ta'zim. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Công an Hà Nội được dự báo sẽ khó khăn hơn khi đội chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt.

Xét về tương quan lực lượng, đại diện Malaysia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà cùng những cầu thủ tấn công chất lượng.

Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng diễn ra giằng co khi cả hai đội đều có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Khả năng duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả.

Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 1-1 Johor Darul Ta'zim. Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Frans Putros, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Đô, Stefan Mauk, Damian Sabater, Leo Artur, Alan Grafite, Brayan Perea. Johor Darul Ta'zim: Syihan Hazmi, Carlos Akapo, Cristian Glauder, Kevin Medina, Óscar Arribas, Dejan Petrović, Nacho Méndez, Jonathan Silva, Arif Aiman, Marcos Guilherme, Shahab Zahedi.