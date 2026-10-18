Dự đoán tỷ số Công an Hà Nội vs Hà Nội (19h15 ngày 18/10), vòng 4 V-League 2026-2027

CLB Công an Hà Nội hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp

CLB Công an Hà Nội có khởi đầu ấn tượng tại V-League 2026-2027 khi giành chiến thắng trong cả 3 vòng đấu đầu tiên, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối.

CLB Công an Hà Nội đang toàn thắng tại V-League 2026-2027.

Ở trận ra quân, thầy trò HLV Mano Polking đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-0. Sau đó, đội bóng ngành Công an tiếp tục vượt qua Thể Công Viettel 1-0 và giành chiến thắng 3-0 trước Đồng Nai tại vòng 3.

Đáng chú ý, sau 3 trận đấu, Công an Hà Nội ghi được 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào.

Những kết quả này cho thấy đội bóng của HLV Mano Polking đang duy trì được sự ổn định ở cả hàng công lẫn hàng phòng ngự.

Trên hàng công, Công an Hà Nội sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Leo Artur hay Alan.

Việc sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng săn bàn tốt giúp Công an Hà Nội không phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân trong những tình huống tấn công.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự với những cái tên như Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh hay Cao Pendant Quang Vinh cũng đang mang đến sự chắc chắn cần thiết.

Tuy nhiên, trái ngược với phong độ tại V-League, Công an Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn ở đấu trường AFC Champions League Elite.

Đội bóng ngành Công an đã để thua cả hai trận trước Gamba Osaka và Kashima Antlers của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, việc phải thi đấu liên tục ở nhiều đấu trường cũng khiến HLV Mano Polking cần tính toán phương án sử dụng lực lượng nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ.

Về lực lượng, nhà đương kim vô địch V-League sẽ không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu trong trận derby Thủ đô với Hà Nội FC vì án treo giò. Sự vắng mặt của cầu thủ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, với những ngôi sao còn lại trong đội hình cùng phong độ tốt ở V-League, Công an Hà Nội được dự đoán vẫn đủ khả năng giành trọn 3 điểm.

Hà Nội quyết tìm lại sự ổn định

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC bước vào V-League 2026-2027 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện cho đến thời điểm hiện tại lại rất đáng thất vọng.

Đội bóng của HLV Harry Kewell mở màn mùa giải bằng trận thua 1-3 trước Công an TP.HCM, sau đó tiếp tục nhận thất bại 1-4 trước SLNA. Phải đến vòng 3, Hà Nội mới tìm được chiến thắng đầu tiên khi vượt qua tân binh Bắc Ninh với tỷ số 1-0 trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC (áo tím) được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước CLB Công an Hà Nội.

Trận thắng trước Bắc Ninh không chỉ giúp Hà Nội tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng mà còn giúp Văn Quyết cùng đồng đội phần nào giải tỏa áp lực sau hai thất bại liên tiếp.

Nhưng điều đó là chưa đủ để che lấp những hạn chế trong lối chơi của Hà Nội. Sau 3 trận đấu tại V-League mùa này, họ mới ghi được 3 bàn và đã để thủng lưới tới 7 lần.

Đây là thống kê đáng lo ngại, đặc biệt khi đối thủ sắp tới của họ là Công an Hà Nội, đội đang sở hữu hàng công hiệu quả và chưa nhận bàn thua nào tại V-League mùa này.

Trước tình hình đó, HLV Harry Kewell cần sớm cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, đồng thời hạn chế những khoảng trống khi đội hình dâng cao tấn công.

Dù vậy, Hà Nội vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh.

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Nguyễn Hai Long hay Andrew Jung cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong các tình huống tấn công.

Ngoài lực lượng, thành tích đối đầu trong thời gian gần đây cũng mang đến sự tự tin cho đội bóng Thủ đô. Theo thống kê, trong 5 lần chạm trán gần nhất, Hà Nội giành được 3 chiến thắng, hòa 1 và thua 1 trước đội bóng cùng thành phố.

Dù vậy, Công an Hà Nội vẫn đang là đội được đánh giá nhỉnh hơn và nếu không cẩn trọng, Hà Nội hoàn toàn có nguy cơ phải trắng tay rời sân Hàng Đẫy.

Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 2-1 Hà Nội. Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Đô, Frans Putros, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Leo Artur, Perea Andres. Hà Nội: Nguyễn Văn Chuẩn, Kevin Felida, Faurand Tournaire, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Công Nhật, Phạm Xuân Mạnh, Tadeu Ferreira, Save Iuva, Đỗ Hùng Dũng, Jung Patrick, Nguyễn Hai Long.