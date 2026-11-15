Dự đoán tỷ số Bỉ vs Italia, UEFA Nations League 2026-2027

Bỉ quyết tâm giành vé vào tứ kết

Đội tuyển Bỉ sẽ có cuộc tiếp đón Italia trên sân Roi Baudouin (Brussels) tại lượt trận cuối bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Bỉ quyết tâm lấy 3 điểm trước Italia.

Sau 5 lượt trận, Bỉ đang đứng thứ ba ở bảng A1 với 9 điểm, kém Italia và Pháp đúng 1 điểm. Với tình thế hiện tại, đoàn quân của HLV Mark van Bommel buộc phải giành chiến thắng nếu muốn tự quyết tấm vé đi tiếp.

Trước màn so tài này, Bỉ vừa tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1 trên sân khách. Chiến thắng này giúp Bỉ tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào tứ kết, đồng thời phần nào lấy lại sự tự tin sau thất bại nặng nề 1-4 trước Pháp ở lượt trận trước đó.

Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định vẫn là vấn đề đáng lo ngại đối với thầy trò HLV Mark van Bommel. Trong 5 trận đã đấu tại Nations League mùa này, Bỉ giành 3 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại.

Đáng chú ý, cả hai trận thua của đội bóng này đều diễn ra trước Pháp, lần lượt với các tỷ số 0-1 và 1-4. Những kết quả đó cho thấy Bỉ vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với các đội tuyển có khả năng tổ chức tấn công tốc độ cao.

Về lực lượng, Bỉ sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Thibaut Courtois, trong khi khả năng ra sân của Romelu Lukaku vẫn chưa chắc chắn do vấn đề thể lực. Ngược lại, Romeo Lavia đã mãn hạn treo giò và có thể trở lại tuyến giữa trong cuộc tiếp đón Italia.

Ở trận lượt đi, Bỉ từng gây bất ngờ khi đánh bại Italia với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Đây sẽ là cơ sở để thầy trò HLV Mark van Bommel tự tin hướng đến một kết quả tích cực trong màn tái đấu. Tuy nhiên, trước một Italia đang có phong độ cao, “Quỷ đỏ châu Âu” cần cải thiện khả năng phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Italia tiếp đà thăng hoa

Ở chiều ngược lại, Italia bước vào trận đấu với Bỉ bằng sự tự tin cao độ. Sau 5 lượt trận, đội bóng áo thiên thanh đang dẫn đầu bảng A1 với 10 điểm, bằng Pháp nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu.

Tuyển Italia đang chơi thăng hoa tại UEFA Nations League 2026-2027.

Với 1 điểm nhiều hơn Bỉ, thầy trò HLV Roberto Mancini chỉ cần một kết quả hòa trong chuyến làm khách tại Brussels là chắc chắn giành quyền vào tứ kết. Trước cuộc đối đầu này, Italia đang thể hiện phong độ ấn tượng khi duy trì chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sau thất bại 0-2 trước Bỉ ở trận ra quân, đội bóng áo thiên thanh nhanh chóng đứng dậy và liên tục giành được những kết quả tốt trước Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Ở lần ra sân gần nhất, Italia đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 3-1 trước ứng viên vô địch Pháp.

Sau 5 lượt trận, Italia đã ghi được 11 bàn thắng, trong đó có 9 bàn ở 3 trận thắng gần nhất. Hiệu suất này cho thấy hàng công của đội bóng áo thiên thanh đang hoạt động tương đối hiệu quả. Không chỉ thế, họ còn sở hữu hàng tiền vệ đang thi đấu vào phom với sự kết hợp ăn ý giữa bộ ba Sandro Tonali, Nicolo Barella và Davide Frattesi.

Về lực lượng, Italia không có sự phục vụ của một số cầu thủ như Gianluca Mancini và Nicolo Zaniolo trong chuyến hành quân đến sân của Bỉ. Dù vậy, với những ngôi sao hiện có trong đội hình cùng phong độ cao, họ vẫn hoàn toàn đủ khả năng để chơi sòng phẳng với đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 2-2 Italia. Đội hình dự kiến: Bỉ (4-3-3): Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere, Doku. Italia (4-3-3): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Vergara, Pio Esposito, Cambiaghi.