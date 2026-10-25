Dự đoán tỷ số Barcelona vs Real Madrid: Khó cho thầy Jose Mourinho

Barcelona nối dài mạch toàn thắng

Barcelona có khởi đầu như mơ tại La Liga 2026-2027 khi toàn thắng cả 9 vòng đấu đầu tiên. Với 27 điểm tuyệt đối, đoàn quân của HLV Hansi Flick đang dẫn đầu bảng xếp hạng, bỏ xa đại kình địch Real Madrid tới 6 điểm.

Barcelona đang toàn thắng tại La Liga 2026-2027.

Đáng chú ý, đội bóng xứ Catalan đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 39 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình hơn 4 bàn mỗi trận. Ở vòng đấu gần nhất, Barcelona đánh bại Real Betis với tỷ số 5-2 ngay trên sân khách.

Tuy nhiên, Barcelona vừa nhận thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League. Đây cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng ở mùa giải năm nay. Trong màn so tài này, hàng phòng ngự Barcelona bộc lộ nhiều vấn đề khi phải đối đầu với những cầu thủ có tốc độ và khả năng dứt điểm tốt.

Thực tế, Barcelona thường lựa chọn cách chơi kiểm soát bóng, chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Lối đá này giúp họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi mất bóng. Đặc biệt, việc các hậu vệ thường xuyên dâng cao khiến khoảng trống phía sau hàng phòng ngự trở thành điểm yếu có thể bị đối phương khai thác.

Trước khi bước vào El Clasico, hầu hết các trụ cột có thể ra sân của Barcelona đều đang duy trì phong độ tốt. Đây cũng là cơ sở để đội bóng xứ Catalan hướng đến chiến thắng trước Real Madrid.

Tuy nhiên, HLV Hansi Flick đang gặp khó khăn về lực lượng khi Dani Olmo, Roony Bardghji, Andreas Christensen và Eric Garcia không thể thi đấu vì chấn thương. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Jules Kounde cũng bị bỏ ngỏ do vấn đề ở cổ chân.

Dù vậy, đội chủ sân Camp Nou vẫn có cơ sở để tự tin khi đang sở hữu thành tích đối đầu rất tốt trước Real Madrid. Cụ thể, Barcelona đã giành chiến thắng ở 6 trong 7 lần gặp Real Madrid gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, Barcelona cũng chưa để thua Real Madrid trên sân nhà kể từ tháng 10/2023.

Real Madrid đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách

Bên kia chiến tuyến, Real Madrid cũng đang có phong độ khá tốt trước chuyến làm khách trên sân Camp Nou. Sau 9 vòng đấu tại La Liga 2026-2027, đoàn quân của HLV Jose Mourinho giành được 21 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém Barcelona 6 điểm.

Real Madrid sẵn sàng gây bất ngờ cho Barcelona.

Dù chưa duy trì được sự ổn định như đại kình địch, Real Madrid đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi giành 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở trận đấu gần nhất tại Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh bại RB Leipzig với tỷ số 4-1. Trước đó, họ cũng vượt qua Sevilla với tỷ số tương tự tại La Liga.

Những kết quả này giúp các học trò của HLV Jose Mourinho có thêm sự tự tin trước trận đấu quan trọng với Barcelona. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là ở khâu tổ chức phòng ngự khi họ đã để thủng lưới 9 lần sau 9 trận tại La Liga.

Bên cạnh đó, phong độ sân khách của Real Madrid chưa thực sự ổn định khi họ để thua 2 trong 3 trận gần nhất tại giải quốc nội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, Real Madrid đang xây dựng lối chơi dựa trên sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ mà thường tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công tốc độ.

Trong đó, Kylian Mbappe tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công. Khả năng bứt tốc, di chuyển phía sau hàng phòng ngự và dứt điểm của tiền đạo người Pháp có thể gây ra nhiều khó khăn cho Barcelona. Bên cạnh Mbappe, những cầu thủ như Jude Bellingham, Arda Guler và Bernardo Silva cũng giúp Real Madrid có thêm phương án triển khai bóng.

Ở trận El Clasico lần này, đội khách sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao tấn công Vinicius Junior vì án treo giò. Ngoài ra, Rodrygo, Ferland Mendy và Raul Asencio cũng vắng mặt vì chấn thương.

Xét trên nhiều phương diện, Real Madrid đang bị đánh giá thấp hơn Barcelona. Tuy nhiên, trong các trận El Clasico, bất ngờ vẫn có thể xảy ra và “Kền kền trắng” luôn sẵn sàng tạo ra điều đó.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 2-1 Real Madrid. Đội hình dự kiến: Barcelona: Joan Garcia, Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Pedri, Rodri, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Arda Guler, Bellingham, Valverde, Mbappe, Yan Diomande.