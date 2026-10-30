Dự đoán tỷ số Bắc Ninh vs HAGL (18h ngày 30/10), vòng 6 V-League 2026-2027

Bắc Ninh hướng đến 3 điểm

CLB Bắc Ninh có cuộc tiếp đón HAGL trên sân Việt Yên tại vòng 6 V-League 2026-2027. Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội khi họ đều đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng và cần điểm để cải thiện vị trí.

Bắc Ninh đủ sức lấy 3 điểm trước HAGL?

Trước cuộc đọ sức này, Bắc Ninh đứng thứ 11 với 5 điểm sau 5 vòng đấu. Đây là thành tích không quá nổi bật nhưng vẫn có thể xem là khởi đầu chấp nhận được đối với một tân binh như Bắc Ninh. Ở vòng đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Paulo Foiani gây bất ngờ khi cầm hòa Thể Công Viettel với tỷ số 2-2 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Đáng chú ý, Bắc Ninh phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ và có được pha lập công ở phút 90+10, qua đó giành lại 1 điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Kết quả này không chỉ giúp Bắc Ninh có thêm điểm số trong cuộc đua trụ hạng mà còn cho thấy tinh thần thi đấu tốt của các cầu thủ.

Dù vậy, đội bóng đất Kinh Bắc vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện nếu muốn trụ lại V-League sau mùa giải đầu tiên góp mặt. Vấn đề đầu tiên cần nhắc đến là hàng công thi đấu thiếu hiệu quả khi mới ghi được 3 bàn sau 5 trận tại V-League. Thực tế, họ tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng các tiền đạo vẫn chưa cho thấy sự sắc bén trong những tình huống dứt điểm.

Bù lại, Bắc Ninh đang gây ấn tượng nhờ hàng phòng ngự chơi chắc chắn khi mới để lọt lưới 4 lần từ đầu mùa. Theo thống kê, họ là đội để thủng lưới ít thứ ba tại V-League 2026-2027, sau Công an Hà Nội và Công an TP.HCM (cùng 3 bàn).

Trở lại trận đấu với HAGL, Bắc Ninh sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Mai Xuân Quyết vì án treo giò. Ngoài ra, HLV Paulo Foiani cũng bị cấm làm nhiệm vụ vì nhận thẻ đỏ trong trận gặp Thể Công Viettel.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà cùng hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, Bắc Ninh hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành 3 điểm trước đội khách. Nếu hoàn thành mục tiêu, đây sẽ là kết quả rất quan trọng trong kế hoạch trụ hạng của Hải Huy cùng đồng đội.

Khó cho đội bóng phố Núi

Bên kia chiến tuyến, HAGL hành quân đến sân Việt Yên trong bối cảnh phải chịu nhiều áp lực sau chuỗi kết quả không tốt. Sau 5 vòng đấu, đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

HAGL đang chơi không tốt trong thời gian gần đây.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến những kết quả thiếu tích cực của HAGL nằm ở vấn đề lực lượng. Trong đội hình hiện tại, họ có rất nhiều cầu thủ trẻ, trong đó không ít người được đôn lên từ các tuyến trẻ. Trong khi đó, các ngoại binh mà đội chủ sân Pleiku đưa về cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Bên cạnh đó, cách tổ chức lối chơi của HAGL mùa này cũng chưa mang đến sự yên tâm khi họ đã phải nhận tới 13 bàn thua sau 5 trận. Đây là thành tích đáng lo ngại và họ cần nhanh chóng cải thiện nếu muốn trụ lại V-League.

Khả năng hỗ trợ và bọc lót giữa các vị trí chưa thực sự hiệu quả, khiến HAGL dễ để lộ khoảng trống cho đối phương khai thác. Trước Bắc Ninh, HLV Lê Quang Trãi cần tìm ra phương án giúp đội bóng hạn chế những sai sót, đồng thời cải thiện khả năng tổ chức tấn công.

Trong chuyến hành quân ra Bắc lần này, đội bóng phố Núi cũng chịu tổn thất về nhân sự khi tiền vệ Võ Phước Bảo vắng mặt vì án treo giò. Điều này khiến HLV Lê Quang Trãi phải có những điều chỉnh ở khu vực giữa sân, nơi HAGL đang gặp khó khăn trong việc tranh chấp và kiểm soát bóng.

Ở trận đấu tới, HAGL có thể lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế những tình huống nguy hiểm từ phía đội chủ nhà. Nếu duy trì được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đội bóng phố Núi có thể tận dụng tốc độ của những cầu thủ tấn công để tổ chức phản công khi có cơ hội.

Dự đoán tỷ số: Bắc Ninh 1-1 HAGL. Đội hình dự kiến: Bắc Ninh: Văn Công, Trọng Kiệt, Tiến Long, Văn Đạt, Thế Hưng, Hồng Quân, Hải Huy, Vitão, Brenner, Fisher, Văn Đại. HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Júlio César, Thanh Sơn, Thành Nhân, Xavier Boy, Minh Tâm, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Reis.