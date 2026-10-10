Dự đoán tương lai của Spider-Man trong vũ trụ Marvel

Tương lai của Spider-Man trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) có thể không chỉ xoay quanh những cuộc chiến chống tội phạm. Sau Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker đứng trước khả năng đối mặt với những thử thách mang tính cá nhân sâu sắc hơn. Trong đó, câu chuyện về thám tử Jean DeWolff và sự xuất hiện tiềm năng của Venom là hai hướng phát triển đáng chú ý, nếu Marvel tiếp tục khai thác chất liệu từ truyện tranh.

Do Tom Holland thủ vai, Peter Parker trong Brand New Day dành phần lớn thời gian thực hiện nhiệm vụ của Người Nhện, trong khi cuộc sống riêng ngày càng bị thu hẹp. Khi Ned và MJ theo học tại MIT, Peter tiếp tục bảo vệ New York và xây dựng mối quan hệ với Jean DeWolff, nữ thám tử do Liza Colón-Zayas đảm nhận. Sự xuất hiện của nhân vật này tạo thêm một mối liên kết giữa Người Nhện với lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời mở ra khả năng phát triển những câu chuyện mang màu sắc trinh thám, tội phạm.

Spider-Man có thể bước vào giai đoạn nhiều biến cố sau Brand New Day.

Jean DeWolff cũng là nhân vật có tiền lệ quan trọng trong nguyên tác. Cốt truyện The Death of Jean DeWolff, ra mắt năm 1985, xoay quanh vụ sát hại nữ thám tử bởi Sin-Eater, kẻ giết người hàng loạt từng là cảnh sát. Biến cố này trở thành bước ngoặt đối với Spider-Man, đẩy anh vào cuộc đấu tranh với cơn giận dữ và khát vọng trả thù.

Nếu Marvel lựa chọn chuyển thể câu chuyện trên, Spider-Man 5 có thể mang sắc thái u tối hơn những cuộc phiêu lưu quen thuộc của nhân vật. Trọng tâm khi đó không nhất thiết nằm ở quy mô của đối thủ, mà có thể là cách Peter đối diện với mất mát và kiểm soát bản thân khi những người anh tin tưởng gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đây mới là một khả năng dựa trên chất liệu truyện tranh, chưa phải nội dung đã được Marvel xác nhận.

Một yếu tố khác khiến hướng phát triển này đáng quan tâm là mối liên hệ với Daredevil. Trong nguyên tác, Matt Murdock tham gia câu chuyện về Jean DeWolff và giúp Spider-Man không bị cuốn sâu hơn vào con đường báo thù. Trên màn ảnh, Murdock từng xuất hiện với tư cách luật sư của Peter trong Spider-Man: No Way Home. Nếu Marvel tiếp tục phát triển mối liên hệ giữa hai nhân vật, Daredevil có thể là một đối trọng phù hợp khi Người Nhện phải cân nhắc giữa việc trừng phạt kẻ phạm tội và bảo vệ những nguyên tắc mà mình theo đuổi.

Bên cạnh đó, sinh vật cộng sinh ngoài hành tinh cũng là chất liệu có thể định hình chặng đường tiếp theo của Spider-Man. Trong truyện tranh, Peter từng gắn bó với sinh vật này trước khi tìm cách loại bỏ nó. Câu chuyện về Jean DeWolff diễn ra trong giai đoạn có liên hệ với quá trình hình thành Venom, nhân vật gắn liền với Eddie Brock. Những chi tiết đó tạo cơ sở để đặt ra khả năng Marvel kết nối các tuyến truyện trong phần phim tương lai.

Avengers: Secret Wars, dự kiến phát hành năm 2027, cũng có thể trở thành cột mốc quan trọng đối với hướng đi này. Nếu Peter trở lại sau sự kiện với bộ trang phục màu đen, khán giả có thể đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa hình ảnh mới của Người Nhện và sinh vật cộng sinh. Dù vậy, việc Marvel đưa toàn bộ các tình tiết trên vào Spider-Man 5 vẫn chỉ là dự đoán, chưa có xác nhận chính thức.

Nhìn chung, Spider-Man còn nhiều hướng phát triển trong MCU, từ những vụ án tại New York đến cuộc đấu tranh nội tâm của Peter Parker và khả năng kết nối với các nhân vật khác. Nếu khai thác những câu chuyện giàu tính tâm lý từ nguyên tác, Marvel có thể đưa Người Nhện sang một giai đoạn trưởng thành hơn, nơi thử thách lớn nhất không chỉ là đánh bại kẻ thù mà còn là giữ vững giới hạn đạo đức của chính mình.