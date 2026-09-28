Dự đoán kết quả Việt Nam vs Thái Lan: 'Voi chiến' khẳng định đẳng cấp tại Bandung

Việt Nam khởi đầu giải bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc. Dù tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua những phút cuối đầy áp lực mới có thể bảo toàn cách biệt.

Trong khi đó, Thái Lan có màn ra quân thuận lợi hơn khi vượt qua Pakistan với tỷ số 4-0. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, còn Jude Soonsup-Bell và một pha phản lưới nhà của Pakistan hoàn tất chiến thắng đậm cho đội bóng xứ Chùa vàng.

Việt Nam và Thái Lan sẵn sàng cho cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FA Thailand

Sau lượt đầu, Thái Lan tạm đứng trên Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, cuộc đối đầu ngày 29/9 có ý nghĩa quan trọng đối với vị trí dẫn đầu bảng B. Theo thể thức giải đấu, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết.

Đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ quyết định ngôi đầu tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái. Chiến thắng trước Philippines cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn có khả năng tạo khác biệt dù không kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thái Lan có cơ sở để tiếp cận trận đấu chủ động hơn sau màn trình diễn thuyết phục trước Pakistan. Hàng công với Teerasak đang có phong độ tốt có thể tạo sức ép đáng kể lên hàng thủ Việt Nam.

Cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ là trận đấu được mong chờ nhất bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: FA Thailand

Về lực lượng, Việt Nam chịu tổn thất lớn khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương gân kheo và được xác nhận phải nghỉ phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026. Hoàng Đức cũng chưa chắc đạt trạng thái tốt nhất sau thời gian tập luyện riêng.

Cả Việt Nam và Thái Lan đều sở hữu những phương án tấn công đủ khả năng tạo khác biệt, trong khi tính chất quan trọng của trận đấu có thể khiến hai đội không mạo hiểm ngay từ đầu. Thái Lan có hàng công đang đạt hiệu suất cao, nhưng Việt Nam cũng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội trong trận gặp Philippines. Vì vậy, kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn là khả năng đáng được cân nhắc.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam (3-4-3): Lê Giang Patrik; Nguyễn Adou Leygley Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Tài Lộc, Williams Minh Hoàng.

Thái Lan (4-3-3): Patiwat Khammai, Nicholas Mickelson, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Suphanan Bureerat; Kritsada Kaman, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin; Supachok Sarachat, Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-2 Thái Lan

Dự đoán kết quả:

Trận đấu được dự báo diễn ra giằng co, với sự khác biệt có thể đến từ những tình huống cố định hoặc khoảnh khắc cá nhân. Những chiến binh Sao vàng có thể gặp khó khăn trước sức ép của Thái Lan, nhưng khả năng tận dụng cơ hội vẫn là điểm đáng chú ý.

Hai đội đều hiểu thất bại có thể khiến cuộc đua ngôi đầu trở nên khó khăn. Chính vì vậy mà sự thận trọng sẽ được đặt lên hàng đầu. Đội tuyển Việt Nam có thể ưu tiên phòng ngự, Thái Lan cũng không muốn mạo hiểm quá sớm. Một trận đấu giằng co với ít bàn thắng là kịch bản đáng chờ đợi.